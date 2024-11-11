〈財經週報-人口拉警報〉2070年我國人口1497萬 近半超過65歲

國發會人口推估報告，到了2070年，工作年齡人口少了920萬人，我國少子化及高齡化現象將更趨明顯，總人口也持續減少。（資料照）

記者吳欣恬／專題報導

中推估三階段年齡人口數和比例表

國發會公布2024至2070年人口推估報告，到了2070年，人口將降至1,497萬人，大幅減少了843萬人，工作年齡人口更少了920萬人、占比降至46.6%，我國少子化及高齡化現象將更趨明顯，總人口也持續減少。

國發會每2年依最新戶籍人口資料，更新不同生育情境下，我國未來約50年人口結構的可能發展。根據最新報告，在每位婦女一生僅生育1名子女的中推估假設下，我國總人口將由2024年2340萬人降至2070年的1,497萬人、減少844萬人；其中，0-14歲幼年人口減少171萬人，15-64歲青壯年人口減少920萬人，65歲以上老年人口則增加248萬人。

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明年進入超高齡社會 老年人口逾20%

國發會表示，2024年全球約四分之一的國家或地區進入人口負成長，包含我國、日本、韓國、中國及泰國等亞鄰國家，顯示未來總人口持續下降是難以抵擋的趨勢。

我國將於2025年進入「超高齡社會」，65歲以上老年人口占比超過20%。國發會表示，人口高齡化為已開發國家共同面臨的課題，2024年全球已有40個國家和地區邁入超高齡社會，包括日本、德國和法國等。

由於國人壽命延長，加上少子化影響，65歲以上老年人口占總人口的比率，預估由2024年19.2%提高至2070年46.5%；而15到64歲工作年齡人口，也由2024年1617萬人、占總人口69.1%，2070年將降為697萬人、占比46.%，代表工作人口占比不到一半。

壽命延長+少子化 2059年扶養比破100%

以此趨勢發展，國發會預估，到了2059年，我國扶養比將超過100%，即幼年及老年人口合計超過青壯年人口數，和2024年扶養比44.7%相較，負擔加倍。

國發會解釋，扶養比是以年齡做為生產者與受扶養者的分界，將15到64歲工作年齡人口定義為具生產能力的人口，0到14歲幼年人口及65歲以上老年人口定義為依賴人口，以此計算每百位工作年齡人口所需扶養的依賴人口數，方便且快速衡量一個社會的經濟負擔程度。

以最新報告的中推估為例，隨著老年人口快速增加下，扶養比將逐年上升，預估由2024年44.7，上升至2059年達100；2070年更進一步上升至114.6，代表每100位工作年齡人口約需扶養15位幼年人口與100位老年人口。

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