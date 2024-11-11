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〈財經週報-人口拉警報〉2070年我國人口1497萬 近半超過65歲

2024/11/11 05:30

國發會人口推估報告，到了2070年，工作年齡人口少了920萬人，我國少子化及高齡化現象將更趨明顯，總人口也持續減少。（資料照）國發會人口推估報告，到了2070年，工作年齡人口少了920萬人，我國少子化及高齡化現象將更趨明顯，總人口也持續減少。（資料照）

記者吳欣恬／專題報導

中推估三階段年齡人口數和比例表中推估三階段年齡人口數和比例表

國發會公布2024至2070年人口推估報告，到了2070年，人口將降至1,497萬人，大幅減少了843萬人，工作年齡人口更少了920萬人、占比降至46.6%，我國少子化及高齡化現象將更趨明顯，總人口也持續減少。

國發會每2年依最新戶籍人口資料，更新不同生育情境下，我國未來約50年人口結構的可能發展。根據最新報告，在每位婦女一生僅生育1名子女的中推估假設下，我國總人口將由2024年2340萬人降至2070年的1,497萬人、減少844萬人；其中，0-14歲幼年人口減少171萬人，15-64歲青壯年人口減少920萬人，65歲以上老年人口則增加248萬人。

明年進入超高齡社會 老年人口逾20%

國發會表示，2024年全球約四分之一的國家或地區進入人口負成長，包含我國、日本、韓國、中國及泰國等亞鄰國家，顯示未來總人口持續下降是難以抵擋的趨勢。

我國將於2025年進入「超高齡社會」，65歲以上老年人口占比超過20%。國發會表示，人口高齡化為已開發國家共同面臨的課題，2024年全球已有40個國家和地區邁入超高齡社會，包括日本、德國和法國等。

由於國人壽命延長，加上少子化影響，65歲以上老年人口占總人口的比率，預估由2024年19.2%提高至2070年46.5%；而15到64歲工作年齡人口，也由2024年1617萬人、占總人口69.1%，2070年將降為697萬人、占比46.%，代表工作人口占比不到一半。

壽命延長+少子化 2059年扶養比破100%

以此趨勢發展，國發會預估，到了2059年，我國扶養比將超過100%，即幼年及老年人口合計超過青壯年人口數，和2024年扶養比44.7%相較，負擔加倍。

國發會解釋，扶養比是以年齡做為生產者與受扶養者的分界，將15到64歲工作年齡人口定義為具生產能力的人口，0到14歲幼年人口及65歲以上老年人口定義為依賴人口，以此計算每百位工作年齡人口所需扶養的依賴人口數，方便且快速衡量一個社會的經濟負擔程度。

以最新報告的中推估為例，隨著老年人口快速增加下，扶養比將逐年上升，預估由2024年44.7，上升至2059年達100；2070年更進一步上升至114.6，代表每100位工作年齡人口約需扶養15位幼年人口與100位老年人口。

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