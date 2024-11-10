〈財經週報-餐飲業〉聯發雙品牌 搶攻全球手搖飲市場

聯發國際今年創立手搖飲新品牌「UG樂己」，訴求能在7秒內製作1杯手搖飲。將與歇腳亭雙品牌推進，搶攻全球手搖茶商機。 （記者楊雅民攝）

記者楊雅民／專題報導

32年前從台北南陽街小茶攤起家的歇腳亭（Sharetea），曾在台灣開出逾百家門市，轉戰海外市場後，至今在全球13個國家和地區插旗，開出約500間門市，而台灣市場僅剩4家歇腳亭。

一手打造歇腳亭品牌的聯發國際董事長鄭凱隆表示，10多年前他就意識到，台灣珍珠奶茶品牌多、門市密集、競爭激烈，想賺錢，勢必得把眼光放在海外。

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而且那時候台灣手搖茶都是低價賣，一杯手搖茶賣20、30元，因此決定乾脆轉往高所得、高毛利的地方走。譬如香港一杯手搖茶是港幣20、30元，以匯率估算，等於香港賣1杯，台灣要賣4杯。

珍珠奶茶在美賣259元 比星巴克還貴

美國市場訂價更香，Sharetea歇腳亭珍珠奶茶目前1杯最高訂價達8美元（約新台幣259元），比星巴克還貴。

聯發國際表示，Sharetea歇腳亭海外佈局以美國、香港、歐洲、中東等高毛利國家為主，相較同業鎖定華人市場，歇腳亭瞄準在地客群，設計在地化的產品與行銷手法，讓在地客群埋單。

目前歇腳亭已進軍美國、加拿大、澳洲、杜拜、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、香港、捷克、科威特、阿拉伯等國家，其中以美國和香港為主。

美國現在為歇腳亭海外最大的市場，已成功插旗美國27州，開出約160家歇腳亭，相較多數台灣餐飲業在美國以華人市場為主，歇腳亭在美國加盟夥伴有70%非華人，消費者有50%為非華人。

同時以加州、華盛頓州西雅圖與德州為主力，大本營加州的洛杉磯2028年要辦奧運，歇腳亭已提前卡位。

海外第2大市場為澳洲，目前也已開出125間歇腳亭、馬來西亞及香港店數分別在50間上下，未來也會持續拓展非洲、中東以及歐洲市場，透過區域代理及單店加盟機制，拓展海外營運據點。

UG樂己導入AI製茶機 1杯手搖飲僅需7秒

聯發國際今年也創立手搖飲新品牌「UG樂己」，導入AI製茶機，訴求能在7秒內製作1杯手搖飲，即時消化大量訂單，UG樂己已啟動海外拓店計劃，初期目標將瞄準馬來西亞、新加坡，與歇腳亭雙線推進，搶攻全球手搖茶商機。

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