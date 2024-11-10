10月CPI低於預期 中國振興措施難甩通縮

中國國家統計局昨公布，十月消費者物價指數（CPI）年增僅○．三％，從九月的上升○．四％下滑，工業生產者出廠價格指數（PPI）年減二．九％，減幅高於經濟學家預期的下跌二．五％，為連續第二十五個月下跌。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國國家統計局昨公布，十月消費者物價指數（CPI）年增僅○．三％，從九月的上升○．四％下滑，工業生產者出廠價格指數（PPI）年減二．九％，減幅高於經濟學家預期的下跌二．五％，為連續第二十五個月下跌，顯示北京近期一連串的刺激措施，遠不足以讓中國的經濟擺脫通縮泥淖。

CPI疲軟 增加明年初再降息可能性

彭博報導，數據顯示，排除食品與燃料價格的核心CPI年增○．二％。儘管自九月底以來，北京推出降息、降準與支持股市、房市等刺激措施，然而持續逼近零的通膨，是中國內需仍然低迷的最新證據。

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仲量聯行中國首席經濟學家龐溟指出，PPI負值波及到消費產品價格，而低迷的消費者信心與需求已使服務價格下滑，預料今年剩下時間，CPI料將維持疲軟，增加明年初進一步降息的可能性。

中國全國人大常委會議八日公布規模十兆人民幣（四十四．八五兆台幣）協助地方政府解決債務危機的計畫，多數經濟學家與投資人認為，如果不採取更寬鬆的財政政策來支撐內需、提振消費者信心，中國將難以走出通縮困境。

另就出口來看，又將面臨美國準總統川普的高關稅風險，中國加大刺激消費的壓力將進一步加劇。

上海保銀投資首席經濟學家張智威指出，市場正焦急等待潛在財政刺激措施的細節，針對消費端的刺激將更能提振需求，以及避免使中國產能過剩的問題惡化。

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