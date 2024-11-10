晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

10月CPI低於預期 中國振興措施難甩通縮

2024/11/10 05:30

中國國家統計局昨公布，十月消費者物價指數（CPI）年增僅○．三％，從九月的上升○．四％下滑，工業生產者出廠價格指數（PPI）年減二．九％，減幅高於經濟學家預期的下跌二．五％，為連續第二十五個月下跌。（路透檔案照）中國國家統計局昨公布，十月消費者物價指數（CPI）年增僅○．三％，從九月的上升○．四％下滑，工業生產者出廠價格指數（PPI）年減二．九％，減幅高於經濟學家預期的下跌二．五％，為連續第二十五個月下跌。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國國家統計局昨公布，十月消費者物價指數（CPI）年增僅○．三％，從九月的上升○．四％下滑，工業生產者出廠價格指數（PPI）年減二．九％，減幅高於經濟學家預期的下跌二．五％，為連續第二十五個月下跌，顯示北京近期一連串的刺激措施，遠不足以讓中國的經濟擺脫通縮泥淖。

CPI疲軟 增加明年初再降息可能性

彭博報導，數據顯示，排除食品與燃料價格的核心CPI年增○．二％。儘管自九月底以來，北京推出降息、降準與支持股市、房市等刺激措施，然而持續逼近零的通膨，是中國內需仍然低迷的最新證據。

仲量聯行中國首席經濟學家龐溟指出，PPI負值波及到消費產品價格，而低迷的消費者信心與需求已使服務價格下滑，預料今年剩下時間，CPI料將維持疲軟，增加明年初進一步降息的可能性。

中國全國人大常委會議八日公布規模十兆人民幣（四十四．八五兆台幣）協助地方政府解決債務危機的計畫，多數經濟學家與投資人認為，如果不採取更寬鬆的財政政策來支撐內需、提振消費者信心，中國將難以走出通縮困境。

另就出口來看，又將面臨美國準總統川普的高關稅風險，中國加大刺激消費的壓力將進一步加劇。

上海保銀投資首席經濟學家張智威指出，市場正焦急等待潛在財政刺激措施的細節，針對消費端的刺激將更能提振需求，以及避免使中國產能過剩的問題惡化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財