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中國白手套下單台積電 立委：應每月檢討實體清單

2024/11/10 05:30

中國華為透過白手套購買台積電晶片，引發國內外軒然大波。民進黨立委建議，政府應將華為、比特大陸等公司納入國內實體清單。（路透檔案照）中國華為透過白手套購買台積電晶片，引發國內外軒然大波。民進黨立委建議，政府應將華為、比特大陸等公司納入國內實體清單。（路透檔案照）

〔記者陳政宇／台北報導〕中國華為透過白手套購買台積電晶片，引發國內外軒然大波。民進黨立委建議，政府應將華為、比特大陸等公司納入國內實體清單，縮短滾動調整的時程，並比照美國擴大認定標準，以彰顯加入「非紅供應鏈」決心；在保障我國關鍵技術方面，也應強化管制標準、全面圍堵，否則恐成為台美關係的隱患。

比照美認定標準 彰顯加入「非紅供應鏈」決心

民進黨籍經濟委員會召委邱志偉表示，現行實體清單管制的認定標準和程序，都有檢討的必要，特別是目前僅逐季檢討，每三個月開跨部門會議實在太慢，應該每個月都舉行會議，預料未來美國川普政府對中貿易戰只會更強烈，我國不能停留在以不變應萬變，太過被動。

邱志偉說，實體清單認定標準太寬鬆，才會造成這次華為有突破空間。根據經濟部貿易署的公開資料，我國出口管制最大目的是為防止大規模毀滅武器擴散，許多產品輸往俄羅斯而被列為重點管制對象，但對許多未屬於交戰國的國家，例如中國就有許多模糊認定空間。美國所認定的清單對象，早期皆以武器擴散為標準，但近年改為只要妨礙國家安全、危害國家利益皆能列入，台灣也該比照辦理，並考量我國關鍵技術的競爭力等因素，方能有效防堵。

至於我國核心關鍵技術外流疑慮，他提醒，國科會、數位部等主管機關應該全面性圍堵管制，否則華為事件很可能不停重演。在川普政府上任後，甚至可能演變成台美關係衝突的隱患，必須及早嚴加防範。

民進黨立委沈伯洋評估，行政措施是最快、也較有彈性的因應方式，跟著美國走是最快的，最能宣示我國與美方的供應鏈狀況完全一致，後續可進一步追查其他有問題的企業，表達加入「非紅供應鏈」的決心。

沈伯洋建議，美國早在二○一九年就將華為納入制裁名單，這麼大的一個標的，我國竟未放在名單內。經濟部不僅應將華為、比特大陸等相關企業納入實體清單，且應隨時滾動式更新，否則實在是太慢。

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