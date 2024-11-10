川普2.0關稅威力倍增 中國難擋

華爾街日報報導，在川普前一任期時，中國以貨幣貶值來抵銷美國的關稅衝擊，但如今人民幣相對疲軟，過度貶值人民幣恐加劇資本外逃。（路透）

昔日以人民幣貶值應戰 如今若再貶恐加劇資本外逃

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統當選人川普在選戰期間揚言對中國進口商品課徵六十％關稅，這對仍疲於應付房市崩盤與消費信心低迷的中國，可說是雪上加霜；華爾街日報報導，在川普前一任期時，中國以貨幣貶值來抵銷美國的關稅衝擊，但如今人民幣相對疲軟，過度貶值人民幣恐加劇資本外逃，這一次面對川普二．○升級的關稅大棒，中國之前老招恐行不通。

報導說，二○一八年川普對中國發動的貿易戰確實改變了貿易模式。數據顯示，目前中國出口產品中，僅不到十五％直接輸出美國，二○一七年該比例約十九％；一些原本出口美國的產品，可能為規避關稅而繞道墨西哥或東南亞國家。

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高盛：恐衝擊中國GDP逾二個百分點

今年前九年，中國對東南亞與墨西哥的出口額皆比二○一七年同期增長逾一倍，相較之下，對美出口額僅增二十二％；尤其東南亞已取代美國，成為中國最大出口市場，占中國出口總額十六％，當中有很大一部分是透過東南亞轉進美國。

報導指出，即使是這樣的繞道貿易，川普的關稅措施對中國仍非同小可。高盛估計，二○一八年的美中貿易戰，共計拖累中國國內生產毛額（GDP）○．六五個百分點，而六十％的高關稅可能衝擊中國逾二個百分點的GDP，而這還不包括透過將商品運往第三國來規避關稅的影響。

根據經濟學理論，本幣貶值有助於緩和關稅衝擊，貶值後的出口商品將更便宜。事實上，二○一八年初至一九年底，人民幣兌美元貶值約十％。摩根士丹利估計，這抵銷了美國加徵中國商品關稅約三分之二的影響。

報導說，然而此次川普的關稅威脅更大，人民幣需要更大幅度的貶值，而人民幣兌美元匯率已較二○一九年底下跌三％。過去一年，因擔心人民幣急貶恐引發資本外流，中國政府一直試圖阻止人民幣過度貶值。二○一八年初，中國十年期國債殖利率比美國高一．五個百分點，如今已低二．三個百分點，對人民幣貶值的預期恐加劇資本外逃趨勢。

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