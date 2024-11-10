晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普2.0關稅威力倍增 中國難擋

2024/11/10 05:30

華爾街日報報導，在川普前一任期時，中國以貨幣貶值來抵銷美國的關稅衝擊，但如今人民幣相對疲軟，過度貶值人民幣恐加劇資本外逃。（路透）華爾街日報報導，在川普前一任期時，中國以貨幣貶值來抵銷美國的關稅衝擊，但如今人民幣相對疲軟，過度貶值人民幣恐加劇資本外逃。（路透）

昔日以人民幣貶值應戰 如今若再貶恐加劇資本外逃

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統當選人川普在選戰期間揚言對中國進口商品課徵六十％關稅，這對仍疲於應付房市崩盤與消費信心低迷的中國，可說是雪上加霜；華爾街日報報導，在川普前一任期時，中國以貨幣貶值來抵銷美國的關稅衝擊，但如今人民幣相對疲軟，過度貶值人民幣恐加劇資本外逃，這一次面對川普二．○升級的關稅大棒，中國之前老招恐行不通。

報導說，二○一八年川普對中國發動的貿易戰確實改變了貿易模式。數據顯示，目前中國出口產品中，僅不到十五％直接輸出美國，二○一七年該比例約十九％；一些原本出口美國的產品，可能為規避關稅而繞道墨西哥或東南亞國家。

高盛：恐衝擊中國GDP逾二個百分點

今年前九年，中國對東南亞與墨西哥的出口額皆比二○一七年同期增長逾一倍，相較之下，對美出口額僅增二十二％；尤其東南亞已取代美國，成為中國最大出口市場，占中國出口總額十六％，當中有很大一部分是透過東南亞轉進美國。

報導指出，即使是這樣的繞道貿易，川普的關稅措施對中國仍非同小可。高盛估計，二○一八年的美中貿易戰，共計拖累中國國內生產毛額（GDP）○．六五個百分點，而六十％的高關稅可能衝擊中國逾二個百分點的GDP，而這還不包括透過將商品運往第三國來規避關稅的影響。

根據經濟學理論，本幣貶值有助於緩和關稅衝擊，貶值後的出口商品將更便宜。事實上，二○一八年初至一九年底，人民幣兌美元貶值約十％。摩根士丹利估計，這抵銷了美國加徵中國商品關稅約三分之二的影響。

報導說，然而此次川普的關稅威脅更大，人民幣需要更大幅度的貶值，而人民幣兌美元匯率已較二○一九年底下跌三％。過去一年，因擔心人民幣急貶恐引發資本外流，中國政府一直試圖阻止人民幣過度貶值。二○一八年初，中國十年期國債殖利率比美國高一．五個百分點，如今已低二．三個百分點，對人民幣貶值的預期恐加劇資本外逃趨勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財