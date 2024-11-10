風電國產化鬆綁 華新、洲鉅挑戰大

風電國產化鬆綁，本土供應鏈指出，設廠初期有學習曲線要克服，「新生」將面對國際競爭。（示意圖，台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕政府與歐盟諮商後，離岸風電國產化危機暫解，已拍板下一輪的風場招標不會強制納入國產化條件。國內本土供應鏈分析，較早投入的廠商，因建廠成本、設備都已在攤提，影響並不大，但華新與丹麥合資海纜廠去年動土、洲鉅風電在高雄港剛設組裝廠，很快就得面對國際競爭。

設廠初期有學習曲線要克服 「新生」將面對國際競爭

台灣較早投入的業者如世紀鋼集團，耕耘離岸風電水下基礎領域約十年，近二、三年才讓學習曲線平順，且廠房、設備都在攤提，而越晚投入者，「壓力就越大」。

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高雄港就有二家指標業者近期投入，恐因國產化變動受到波及。國內電線電纜大廠華新麗華投資二十七億元與丹麥廠商合資，華新過去就透露，因政府推動離岸風電政策明確，盼能成為台灣第一家離岸電纜廠，去年九月動土，明年底試產、二○二七年營運。

另一家是水下基礎廠洲鉅風電，相較投入多年的世紀鋼、興達海基等，踏入水下基礎項目僅三年，屬於資歷較淺的「初級班」，在高雄港的組裝廠投入五十億元，預計明年初投產。供應鏈分析，設廠初期都會有學習曲線要克服，但國產化鬆綁、甚至不強制後，這批「新生」很快面對國際競爭。

至於中高階班的世紀鋼，可能會加快海外布局；世紀集團本就規畫赴印尼設廠，且鎖定澳洲市場，隨著國內國產化政策鬆綁，印尼廠定位變成「進可攻、退可守」，不僅能吃澳洲市場，也可在印尼生產半成品，再輸回台灣組裝，以維持競爭力。

十一日五家開發商將與政府簽署三之二行政簽約，世紀鋼表示，此階段不會受到影響，政府鬆綁三之二的關鍵是必須國內產能不足，世紀集團全產能本來就無法完全滿足國內市場。而未來市場開放後，世紀集團也不擔憂，因海外進口有關稅、運費、儲存費等，合計會比國內價格高出二十到三十％，國產品仍具有優勢。

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