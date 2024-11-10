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入股Yahoo電商、PChome 統一虛實整合難互補

2024/11/10 05:30

台灣零售業王者統一近期入股網家，將成最大法人股東，市場都在看雙方未來怎麼合作。圖中為統一集團董事長羅智先。（資料照，記者楊雅民攝）台灣零售業王者統一近期入股網家，將成最大法人股東，市場都在看雙方未來怎麼合作。圖中為統一集團董事長羅智先。（資料照，記者楊雅民攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣零售業王者統一宣布入股網家，未來將成最大法人股東，市場都在看雙方未來怎麼合作。但電商專家指出，實體零售與電商產業經營模式截然不同，目前統一旗下數家電商都還沒做出成績，所謂的虛實整合短期間恐難達到綜效，短中期對台灣電商市場版圖的影響不大。

短中期難撼動電商版圖

統一日前宣布取得網家三成股權、二席董事，待十二月中下旬股臨會通過後，就將正式入主網家。網家現任總經理張瑜珊表示，可望藉此充盈中長期營運資金，強化線上、線下布局，包含強化服務與品類齊全度，維持供應商關係、拓展大數據商機等。

但熟悉電商產業的元智大學管理學院教授朱訓麒直言，統一經營已久的博客來，營運至今未突破，而Yahoo台灣電商事業在成立合資公司後，也未見明顯變革，顯示統一在電商經營仍未著力；若考量實體零售業未來可能邁向電商化，統一先入股PChome可能是「未雨綢繆」。

朱訓麒認為，以物流取貨、快速購買少量日用品或食品等功能而言，蝦皮「店到店」未來也可能成為統一對手，也可能是統一推展電商布局的原因之一，但目前尚未有超商跨足電商的前例，不確定其成長潛力。

另一位電商產業人士分析，從商業模式、產品面到物流等面向，還難以看出統一、PChome可能的合作模式，除了商品面不算有互補性，物流面而言，統一在全台有數千家7-ELEVEN門市，但網家也有自有車隊，以消費者習慣的電商購物方式來說，暫難說有互補性。

美而快總經理王志仁也指出，統一強項在零售，包括7-ELEVEN、康是美等，也有自己的物流量能，真正合作模式需「局內人」才知；意即對外界而言，雙方合作模式與綜效還是霧裡看花。

朱訓麒強調，比較各國與台灣市場的商業模式、服務創新與是否有獨特定位，例如歐美多有販售保健食品、家具等滿足特定需求的電商平台，但台灣業者多追求綜合型電商，期待規模擴張，就容易落入「贏家全拿」的成王敗寇挑戰，傳統模式恐難以突圍。

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