雙11淘寶襲台》蝦皮海嘯第一排 本土電商當心餘波

中國電商淘寶近期再對台灣市場發起猛烈攻勢，專家指出，首當其衝的其實是蝦皮（Shopee）。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕中國電商淘寶近來再度強攻台灣，儘管業者多認為第一波最受衝擊的是蝦皮，但也有專家警告，在蝦皮之後，淘寶下一個威脅對象仍是momo與PChome，因目前許多商品產地仍是中國，淘寶商品數量極多、價格低廉，去掉中間商後的殺傷力不容小覷。

淘寶低價中貨 重擊蝦皮轉賣商

熟悉電商產業的元智大學管理學院教授朱訓麒指出，以台灣市場而言，蝦皮幾乎獨佔C2C市場，也建立B2B2C的蝦皮商城業務，是淘寶主要競爭對手，目前淘寶以跨境電商的方式拓展，蝦皮賣家將是海嘯第一排。

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比較淘寶與蝦皮，朱訓麒分析，衝擊最明顯的就是蝦皮轉賣商，加上淘寶的商品種類比台灣各電商都多上許多、價格平易，台灣重視性價比（CP值）的消費者眾多，在過往需等待中國集運的不便消失、送貨速度與退貨便利性提升後，淘寶的消費者會自然且快速增多。

朱訓麒也認為，因中國是世界工廠，多品牌在中國製造，尤其是服飾、生活小物，在去除代理與中間商後，淘寶價格競爭力恐無人能出其右，未來也可能影響到momo與PChome，尤以銷售中國製造商品的品牌影響大。

但曾掌舵Yahoo超級商城的美而快總經理王志仁持不同意見。他指出，momo、PChome優勢品類與蝦皮不同，如生活日用品、食品、三C家電等，消費者仍然習慣在兩大平台購買；淘寶強勢的服飾、汽車零配件等冷門商品，才是尚無其他台灣電商能取代的品類。

王志仁指出，淘寶大力拓展含台灣等海外市場，但進度比拚多多、Temu慢，已算是「後發」，預估在歐美、東南亞等地要成長並不容易，對台灣電商市場的影響力也不如當年蝦皮拓展時強；朱訓麒也說，淘寶期望將台灣經驗複製到香港、澳門與東南亞等地，跨境電商對本地服務業、實體零售的影響值得繼續觀察。

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