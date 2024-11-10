晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

雙11淘寶強碰蝦皮 momo、網家老神在在

2024/11/10 05:30

淘寶近期強化對台佈局與行銷，在交通樞紐大打廣告。（記者歐宇祥攝）淘寶近期強化對台佈局與行銷，在交通樞紐大打廣告。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕中國電商淘寶近期再對台灣市場發起猛烈攻勢，先後推出包郵（免運），又強化物流與支付布局，電商雙十一開戰，淘寶稱在台灣拉出開門紅。市場多憂心淘寶商品價格低廉，對台灣電商業者是一大威脅，但momo、PChome高層都顯得老神在在；專家多指出，首當其衝的其實是蝦皮（Shopee）。

電商雙十一開戰，網家總經理張瑜珊（左2）主持記者會。（資料照，記者歐宇祥攝）電商雙十一開戰，網家總經理張瑜珊（左2）主持記者會。（資料照，記者歐宇祥攝）

中國境內電商競爭激烈極為「內卷」，拚多多與旗下子公司Temu、快時尚電商SHEIN都向海外進軍，淘寶近期也強化對台灣、東南亞促銷力道，八月推出「淘寶PLUS」免運專區後，又攜手7-ELEVEN、新竹物流、OKmart推免運優惠；支付面也導入街口支付，布局堪稱迅速。

電商雙十一開戰，中國電商淘寶發起猛烈攻勢，本土電商龍頭momo指出，淘寶免運補貼在台灣「不新鮮」。（業者提供）電商雙十一開戰，中國電商淘寶發起猛烈攻勢，本土電商龍頭momo指出，淘寶免運補貼在台灣「不新鮮」。（業者提供）

電商年度最大檔雙十一將至，淘寶同樣祭出優惠。根據公司說明，其免運訂單在開賣首日即爆衝四位數同比增幅，首度來淘寶雙十一下單的新用戶大漲超過三倍。淘寶分析，除了十月底提前開賣策略奏效外，淘寶提供與其他競業高度差異化的商品，才引爆買氣。

momo：淘寶免運 在台「不新鮮」

淘寶強勢品類含服飾、生活用品與小物因價格極低，又免除過往需從中國集運的不便，原預期將對台灣本土電商造成衝擊，但業者與專家多指出，淘寶壓境的「海嘯第一排」應該是蝦皮，尤其蝦皮C2C（個人賣家對個人消費者）平台從淘寶批貨轉賣的「中間商」，影響將最顯著。

本土B2C（企業對消費者）綜合型電商含momo富邦媒體、PChome網家都不太擔心。富邦媒體總經理谷元宏指出，淘寶免運補貼在台灣「不新鮮」，momo消費者就都免運，且momo以品牌商品居多、與淘寶有區隔，但有新進者「是好的」，能為市場帶來生機。

網家：用戶屬性與淘寶有區隔

網家總經理張瑜珊也持相同論調，她指出，淘寶用戶屬性、輪廓與PChome有差距，PChome仍以男性用戶占多數、也耕耘品牌商品，會持續擴展三C、家電與百貨品類，深化與供應商關係。

另一電商高層也認為，momo、PChome以台灣、非中國品牌較多，與淘寶主打的中國貨有區隔，影響有限，但蝦皮轉賣者將有明確衝擊；此外，若能做出電商品牌特色、找出不同品類，或找到如ESG等價值訴求，也較不受淘寶影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財