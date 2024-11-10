雙11淘寶強碰蝦皮 momo、網家老神在在

淘寶近期強化對台佈局與行銷，在交通樞紐大打廣告。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕中國電商淘寶近期再對台灣市場發起猛烈攻勢，先後推出包郵（免運），又強化物流與支付布局，電商雙十一開戰，淘寶稱在台灣拉出開門紅。市場多憂心淘寶商品價格低廉，對台灣電商業者是一大威脅，但momo、PChome高層都顯得老神在在；專家多指出，首當其衝的其實是蝦皮（Shopee）。

電商雙十一開戰，網家總經理張瑜珊（左2）主持記者會。（資料照，記者歐宇祥攝）

中國境內電商競爭激烈極為「內卷」，拚多多與旗下子公司Temu、快時尚電商SHEIN都向海外進軍，淘寶近期也強化對台灣、東南亞促銷力道，八月推出「淘寶PLUS」免運專區後，又攜手7-ELEVEN、新竹物流、OKmart推免運優惠；支付面也導入街口支付，布局堪稱迅速。

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電商雙十一開戰，中國電商淘寶發起猛烈攻勢，本土電商龍頭momo指出，淘寶免運補貼在台灣「不新鮮」。（業者提供）

電商年度最大檔雙十一將至，淘寶同樣祭出優惠。根據公司說明，其免運訂單在開賣首日即爆衝四位數同比增幅，首度來淘寶雙十一下單的新用戶大漲超過三倍。淘寶分析，除了十月底提前開賣策略奏效外，淘寶提供與其他競業高度差異化的商品，才引爆買氣。

momo：淘寶免運 在台「不新鮮」

淘寶強勢品類含服飾、生活用品與小物因價格極低，又免除過往需從中國集運的不便，原預期將對台灣本土電商造成衝擊，但業者與專家多指出，淘寶壓境的「海嘯第一排」應該是蝦皮，尤其蝦皮C2C（個人賣家對個人消費者）平台從淘寶批貨轉賣的「中間商」，影響將最顯著。

本土B2C（企業對消費者）綜合型電商含momo富邦媒體、PChome網家都不太擔心。富邦媒體總經理谷元宏指出，淘寶免運補貼在台灣「不新鮮」，momo消費者就都免運，且momo以品牌商品居多、與淘寶有區隔，但有新進者「是好的」，能為市場帶來生機。

網家：用戶屬性與淘寶有區隔

網家總經理張瑜珊也持相同論調，她指出，淘寶用戶屬性、輪廓與PChome有差距，PChome仍以男性用戶占多數、也耕耘品牌商品，會持續擴展三C、家電與百貨品類，深化與供應商關係。

另一電商高層也認為，momo、PChome以台灣、非中國品牌較多，與淘寶主打的中國貨有區隔，影響有限，但蝦皮轉賣者將有明確衝擊；此外，若能做出電商品牌特色、找出不同品類，或找到如ESG等價值訴求，也較不受淘寶影響。

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