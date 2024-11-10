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5大信賴產業明年編222億 半導體業122億

2024/11/10 05:30

行政院推動「五大信賴產業」，明年總預算編列222億元。圖為賴清德總統強調五大信賴產業符合地緣政治變化、民主陣營的需要，歡迎台商回國投資照。（資料照）行政院推動「五大信賴產業」，明年總預算編列222億元。圖為賴清德總統強調五大信賴產業符合地緣政治變化、民主陣營的需要，歡迎台商回國投資照。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕明年度中央政府總預算前天順利付委審查，台灣經濟發展也能動起來。行政院推動「五大信賴產業」，明年總預算編列二一○億元，加計前瞻建設十二億元，共計二二二億元，較今年增加六十四億元、年增四十．六％，其中以半導體產業一二二億元最多。

預算增逾40％ 相關部會動起來

根據行政院主計總處報告，半導體產業明年共編一二二億元，較今年的一○一億元、增加廿一．二％；其中經濟部七十．五億元，主要執行IC設計攻頂補助、先進半導體研發基地建置、Å世代半導體、高效運算晶片之高速傳輸介面關鍵技術等計畫；國科會也編列四十九．三億元。

AI產業明年共七十四億元，較今年的卅二億元、大幅增加一三四％，其中國科會將辦理晶片驅動產業創新再升級—新一代高速運算主機與AI評測環境建構、AI運算資料中心建置等計畫四十八億元。

次世代通訊產業共十四億元，經濟部將辦理晶片驅動6G通訊產業創新、6G國際研發合作與實驗網等計畫八．二億元；國科會辦理低軌通訊衛星等計畫四．八億元、數發部也有一億元的經費。

安全監控產業共六億元，數發部將辦理深化資安跨域整合聯防、智慧沙崙資安產業應用實證等計畫；軍工產業六億元，主要是經濟部辦理國防產業推動系統整合、軍機軍艦國造推動、F16型機維修中心推動等。

五大信賴產業目標包括半導體至二○二八年新增二．六兆元產值、廿五萬個高薪就業機會，安控資安產值破一三○○億元，衛星通訊產值三○○億元，軍工無人機產值三○○億元，AI產值在二○二六年達兆元。

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