運價連3漲 近洋線漲逾12%最高

貨櫃運價指數連3漲，昨天最新出爐的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）小漲28.14點至2331.58點，漲幅1.22%。（中央社資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕貨櫃運價指數連3漲，昨天最新出爐的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）小漲28.14點至2331.58點，漲幅1.22%，以東南亞航線漲幅居冠，達12.13%，美西線則下跌2.01%。

其中上海到歐洲線每TEU（20呎櫃）運價2541美元，較上週上漲99美元，漲幅4.05%；地中海線每TEU運價3055美元，較上週漲148美元，漲幅5.09%。

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遠東到美西每FEU（40呎櫃）運價4729美元，則較上週下跌97美元，跌幅為2.01%；美東線每FEU運價5281美元，較上週上漲23美元，漲幅0.44%。

東南亞線（新加坡）每TEU運價601美元，週漲65美元，漲幅12.13%。

大型攬貨業者指出，貨櫃船運市場旺季已過，船公司正全力推升明年1月新長約價上調；美國線因為第4季貨量不足，運價估計會逐步下調。

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