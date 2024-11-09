AI伺服器助攻 電子代工廠營收邁向高峰

緯創、緯穎受惠於AI伺服器訂單強力挹注，10月營收皆登上巔峰。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）與緯創（3231）集團GB200伺服器新機持續試產，舊機同時出貨暢旺，帶動10月營收登峰造極，儘管目前正值第3季財報發佈之前的緘默期，但各家業者皆看好今年業績再創歷年新高，2025年展望同樣正向。

前10月營收破兆 廣達挑戰新高

廣達10月營收1358.93億元，連續6個月站穩千億元大關，帶動前10個月累計營收突破兆元大關，達到1兆1293.35億元，超越2023全年表現，今年有望挑戰2022年創下的歷史營收高點1.28兆元，每股稅後盈餘不排除同步優於去年寫下的歷年新高10.29元。

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廣達預計本月14日召開法說會，執行副總暨雲達總經理楊麒令日前初步表示，對於川普二度入主白宮可能深化區域製造趨勢，廣達可望從容應對。GB200伺服器正在台灣、美國兩地試產，並會在明年首季開始放量，除了美國加州、田納西州廠區皆有L6、L10製程，最快將從年底開始佈局泰國廠的L10、L11產能。

緯創營收創高 傳思科新單到手

緯創受惠於AI伺服器出貨力道強勁，帶動10月營收、前10月累計營收皆寫下歷史同期新高，此外，集團旗下緯穎（6669）10月業績更創歷史單月新高，前10月累計營收超越2023全年，創下歷年同期新高。

法人圈昨日盛傳，緯創手握網路設備業大廠思科（Cisco）獨家給予的800G交換器代工訂單，可望於明年下半年開始出貨，約能貢獻920億元的營收，帶動2025年整體業績至少年增1成。對此，緯創不回應市場傳言，僅簡單表示旗下交換器業務「確實還不錯」。

連2月站穩千億 和碩13日法說

和碩（4938）受惠於iPhone 16系列新機效益，10月營收1188.01億元，連續2個月站穩千億元大關，創下今年單月新高，公司將於13日法說會更新展望。

仁寶（2324）10月營收854.5億元，月增2%、年減2%，發言體系指出，第4季PC出貨將呈個位數季減，現正持續推廣伺服器業務，明年會有較大助益。

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