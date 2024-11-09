台灣金聯董座呂政璋閃辭

台灣金聯董事長呂政璋六日甫上任，八日下午宣布請辭，上任不到三天，成為繼前勞動部長林美珠後，任期第二短的董事長。（資料照）

不想給行政團隊添麻煩

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣金聯董事長呂政璋六日甫上任，八日下午宣布請辭，上任不到三天，成為繼前勞動部長林美珠後，任期第二短的董事長。呂政璋表示，立法院正在審查總預算，不想因他的人事而失焦，影響預算審查，「不能給行政團隊添麻煩」，因此決定請辭，也感嘆「台灣政治遠比國際商業還複雜」。財政部表示，尊重呂的決定，董事長暫不改派，先由總經理郭文進代理。

行政院十月底核定呂政璋接任台灣金聯董事長，但時任董事長施俊吉四日召開記者會表示，「合理懷疑擋人財路，擔心雲林北港工業區（原萬有紙廠）土地被賤賣」，他並影射時任民進黨立委蘇治芬選前召開協調會，懷疑與該土地流標有關。

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不過，台灣金聯六日仍舉行董事長交接典禮。呂政璋表示，原以為交接後紛擾就結束了，結果沒有，因此他昨天下午一點半召集公司主管，告知請辭的決定，儘管同仁希望他留下來一起打拚，但他覺得不能給行政團隊添麻煩，因此請總經理將辭呈送給財政部，他將先休息一陣子，未來仍會努力深耕台灣。

呂政璋在辭呈中指出：「感謝行政團隊的邀請，讓我這個多年在外打拚的正港台灣囝仔願意放棄海外已上軌道的事業，返台為國家服務。滿懷熱血，以自身豐富的國際企業管理、創新行銷和國際併購、投資管理的經驗，期能為新政府加入新元素的國際觀新人才。」

他表示，對於近日紛擾「實感抱歉」，因原萬有紙廠土地造成政治對立，非他所願，在就職了解後，相信他的能力能為公司創造更好的收益，為國家爭取最大利益；但無奈的是又牽扯與他無關的父弟事業，而影響台灣金聯的企業形象，人、事、時、地、物等糾葛，讓他不得不感嘆「台灣政治遠比國際商業還複雜」。

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