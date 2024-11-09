9大公股銀 暫停非實名制平台投放廣告

跟進兆豐！台銀、輸銀、一銀、台企銀等宣布暫停於非實名制平台投放廣告。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕在兆豐銀行開第一槍，土地銀行第一時間跟進後，昨包括台灣銀行、輸出入銀行、第一銀行、台灣企銀、合庫銀行與華南銀行、彰化銀行也陸續發布聲明指出，即日起暫停在非實名制平台投放廣告，也停止贊助非實名制登錄的社群網站、網紅等從事任何廣告與業務宣導活動。

公股銀行指出，有鑑於投資詐騙向來為詐騙案件之大宗，許多家庭蒙受莫大財產損失，恐造成民眾難以承受的打擊，從相關新聞報導不難窺知，此類詐騙案件不少與非實名制登錄的社群媒體有關，不法份子藉機在該等社群媒體、網站或平台上刊登金融商品行銷，或成立股友社等投資心得交流群組。

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因非實名制登錄的社群媒體傳播資訊，民眾較難查證其真偽，為避免客戶及社會大眾受不實訊息所欺罔，並維護銀行商譽，自即日起至二○二五年十二月三十一日止，採行相關措施，包括：暫停在非實名制登錄的社群網站、平台、帳號投放任何廣告及業務行銷活動；暫停贊助非實名制登錄社群網站、平台之直播主、版主、網紅、主持人及其他成員以從事任何廣告及業務宣導活動。

各公股銀行強調，未來有關銀行相關業務訊息及行銷活動，均只在銀行官方網址及平台官方帳號揭露，其他網頁的資訊請民眾務必要明察其真偽，以免上當受騙。

實名制是指必須透過真實姓名、身分證字號等方式來確認身分，因社群平台均無須確認真實身分即可申請帳號在平台上發言、投放廣告，「匿名」運作模式讓歹徒有可乘之機。

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