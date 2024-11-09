出口連12紅 10月達413億美元、同月新高

近1年台灣出口統計

累計前10月創同期次高 展望Q4出口穩定成長

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布十月出口四一三億美元、創歷年同月新高，月增一．八％、年增八．四％，連續十二個月成長；累計一至十月，出口三九○四．二億美元、創歷年同期次高，年增十％。財政部表示，預估十一月出口三九三億至四○八億美元、年增五％至九％，第四季出口可望穩健成長。

根據統計，十月進口三四四．三億美元，月增二．九％、年增六．五％；累計前十月進口三二三九．七億美元、創歷年同期次高，年增九．八％。出、進口相抵，前十月出超六六四．五億美元、年增六十六億美元。

請繼續往下閱讀...

財政部統計處長蔡美娜說明，九月出口符合預期且偏強，主因四個有利因素，包括：全球經濟穩定成長、AI及高效能運算等新興應用需求強勁、科技新品鋪貨效應及進入傳統外銷旺季。

對美出口連15個月成長

對墨增2.1倍居各國之冠

主要貨品中，十月資通與視聽產品、電子零組件出口分別年增二十八％及六．一％；傳產方面，礦產品因油價走跌而年減二十七．八％，其餘貨類則有改善，塑橡膠、化學品各減六．六％及五．三％，減幅收斂。累計前十月，資通產品出口首破一千億美元、達一一○三億美元，年增七十二．六％，電子零組件年減三．三％，兩者合計占總出口六十五％，寫下歷年同期最高。

五大市場中，十月對美國出口年增二十．五％、連續十五個月成長，對東協出口年增十三．一％，對歐洲小增二．一％，對日本、中國與香港各年減十五．七％及二．一％；值得一提的是，對墨西哥出口大增二．一倍，增幅居各國之冠。

累計前十月，對美國、東協出口值均創歷年同期新高，分別年增五十五％及十四．二％，對日本、歐洲、中港各減十八．二％、八．五％及二．六％。

蔡美娜指出，前十月對中港出口占比降至三十一．五％、為二十三年最低，對美出口占比二十三．八％、創二十五年最高；前十月對美出超五二九億美元創新高，僅次於中港。

美選結束 川普重返白宮

美中經貿、科技對抗將持續

對於美國大選結果，她說，川普第一任內發動美中貿易戰，台灣受惠於轉單及台商回流效應，但歷史不見得會重演；可以肯定的是，未來四年，全球貿易保護主護或美中經貿與科技對抗將會延續。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法