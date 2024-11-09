Fed降息1碼 鮑爾︰若川普逼退也不辭

聯準會（Fed）主席鮑爾表示，如果準總統川普要求他辭職，他不會照辦，因為「法律不允許這麼做」。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕聯準會（Fed）主席鮑爾七日在為期兩天的政策會議結束後宣布，下調基準利率一碼（○．二五個百分點）至四．五％到四．七五％之間。他同時表示，如果準總統川普要求他辭職，他不會照辦，因為「法律不允許這麼做」。

繼九月降息二碼（○．五個百分點）後，聯準會的聯邦公開市場委員會（FOMC）十二名投票委員七日無異議通過，再度降息一碼，以維持美國經濟擴張的穩定基礎。鮑爾在會後的記者會上說，「政策立場進一步的調整，將有助於維持經濟與勞動市場的強勁動能，並持續使抑制通膨取得進展」。

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FOMC發表聲明說，對於實現就業與降低通膨的風險「大致平衡」，對就業市場的措辭稍微修改，表示「今年初以來，勞動市場整體情況放緩，失業率上升，但仍維持低點」；鮑爾則表示勞動市場「穩固」。

鮑爾說，美國大選結果短期內不會對聯準會的決策產生影響，但未來繼續降息的速度可能存在更多不確定性。他強調，未來的政策決定取決於後續出爐的經濟數據，現在斷言下屆政府的政策將如何重塑經濟前景還為時過早。

當被問及若川普要求，他是否會辭職？鮑爾直截了當說，「不會」。他說，總統免職任何一位聯準會理事或主席都是於法不符的；川普在第一任期時，常出言威脅開除鮑爾。

Capital Alpha Partners董事總經理凱茲指出，「因總統批評就主動離職，將顯示聯準會並非獨立決策」。鮑爾的主席任期將於二○二六年五月到期，他的聯準會理事任期將於二○二八年一月到期。

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