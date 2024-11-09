晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

Fed降息1碼 鮑爾︰若川普逼退也不辭

2024/11/09 05:30

聯準會（Fed）主席鮑爾表示，如果準總統川普要求他辭職，他不會照辦，因為「法律不允許這麼做」。（法新社）聯準會（Fed）主席鮑爾表示，如果準總統川普要求他辭職，他不會照辦，因為「法律不允許這麼做」。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕聯準會（Fed）主席鮑爾七日在為期兩天的政策會議結束後宣布，下調基準利率一碼（○．二五個百分點）至四．五％到四．七五％之間。他同時表示，如果準總統川普要求他辭職，他不會照辦，因為「法律不允許這麼做」。

繼九月降息二碼（○．五個百分點）後，聯準會的聯邦公開市場委員會（FOMC）十二名投票委員七日無異議通過，再度降息一碼，以維持美國經濟擴張的穩定基礎。鮑爾在會後的記者會上說，「政策立場進一步的調整，將有助於維持經濟與勞動市場的強勁動能，並持續使抑制通膨取得進展」。

FOMC發表聲明說，對於實現就業與降低通膨的風險「大致平衡」，對就業市場的措辭稍微修改，表示「今年初以來，勞動市場整體情況放緩，失業率上升，但仍維持低點」；鮑爾則表示勞動市場「穩固」。

鮑爾說，美國大選結果短期內不會對聯準會的決策產生影響，但未來繼續降息的速度可能存在更多不確定性。他強調，未來的政策決定取決於後續出爐的經濟數據，現在斷言下屆政府的政策將如何重塑經濟前景還為時過早。

當被問及若川普要求，他是否會辭職？鮑爾直截了當說，「不會」。他說，總統免職任何一位聯準會理事或主席都是於法不符的；川普在第一任期時，常出言威脅開除鮑爾。

Capital Alpha Partners董事總經理凱茲指出，「因總統批評就主動離職，將顯示聯準會並非獨立決策」。鮑爾的主席任期將於二○二六年五月到期，他的聯準會理事任期將於二○二八年一月到期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財