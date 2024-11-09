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美禁令加嚴！ 傳台積全面斷供中國7奈米以下晶片

2024/11/09 05:30

傳台積電將暫停向中國AI/GPU（圖形處理器）客戶供應所有7奈米及更先進製程晶片。（路透資料照）傳台積電將暫停向中國AI/GPU（圖形處理器）客戶供應所有7奈米及更先進製程晶片。（路透資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕日前爆出華為透過「白手套」向台積電下單事件，多家IC設計公司急著撇清，引發高度討論，昨日中國集微網報導，從多個消息源獲悉，台積電已向目前所有中國AI（人工智慧）晶片客戶發送正式電子郵件，宣布自十一月十一日起，將暫停向中國AI/GPU（圖形處理器）客戶供應所有七奈米及更先進製程晶片。

對此，台積電回應，公司不評論市場傳聞，台積公司做為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。

根據集微網報導，這一決策背後，是台積電在全球半導體產業中的微妙地位，以及中美科技競爭的激烈程度。台積電做為全球領先的半導體製造企業，其七奈米及以下技術在全球處於領先地位。然而，日前台積電的「白手套」事件，加上川普對台積電施加壓力，聲稱要台積電繳納「保護費」一事，台積電與美國商務部共同制定一套嚴苛的審查制度，全面封鎖中國的先進製程產能。

報導指稱，這一決策對中國AI和GPU公司來說是一個巨大打擊，無法再使用台積電的先進技術，這將對它們的性能和市場競爭力產生重大影響。在AI和GPU領域，製程技術的先進程度直接關係到產品的性能，這可能會導致成本增加和產品上市時間延長。

未來供應鏈重組也將隨之而來。中國晶片設計公司可能需要尋找新的晶片代工廠，這可能導致供應鏈的重組，然而中國目前自給自足的先進製程產能還十分有限。

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