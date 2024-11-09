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川普阻離岸外包 台商南向留意美新規

2024/11/09 05:30

中經院昨舉行中華財經高峰論壇，以「牽動美中台貿易及產業、科技發展的美國總統大選」為題，分析川普上任後，對美國貿易政策、美中關係、企業投資布局的可能影響。（記者徐子苓攝）中經院昨舉行中華財經高峰論壇，以「牽動美中台貿易及產業、科技發展的美國總統大選」為題，分析川普上任後，對美國貿易政策、美中關係、企業投資布局的可能影響。（記者徐子苓攝）

學者︰川普多次宣示加徵關稅、取消補貼 將加速第二次供應鏈移轉

〔記者徐子苓／台北報導〕美國總統當選人川普曾透露要阻止「離岸外包」（Offshoring），希望製造業回流美國。中經院學者表示，這將加速第二次供應鏈移轉，並衝擊曾因離岸外包政策受益的國家，台商未來「南向」、「東向」時，須更關注美國新規範。

中經院昨舉行中華財經高峰論壇，以「牽動美中台貿易及產業、科技發展的美國總統大選」為題，分析川普上任後，對美國貿易政策、美中關係、企業投資布局的可能影響。

對美出口、順差增加 台恐遭盯上

中經院區域發展研究中心主任劉大年指出，關稅將是未來川普貿易政策的主軸，除了對中國關稅加碼之外，也準備對美國所有進口商品加徵關稅，再搭配國內減稅政策，川普深信這樣才能吸引企業回流美國。

劉大年提醒，川普不滿上升的美國貿易赤字，也會要求對手國改善，近年台灣對美出口和順差增加，必須要留意；川普也不支持對外結盟，所以美國將會單邊推動貿易政策，也會調整相關補貼政策，整體來看，川普主要是追求公平貿易而非自由貿易，不過公平的標準是由美國認定。

中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈認為，川普先前執政時，頻繁使用單邊措施和各類經貿制裁，加上他已多次宣示，將對進口產品加徵關稅、取消拜登政府補貼或優惠、阻止「離岸外包」等，都將加速供應鏈重組。

東協國家近年因拜登政府的離岸外包政策而受益，徐遵慈分析，川普重返白宮，將牽動與這些國家的經貿關係，尤其我國企業近年為了分散投資風險或因應外國客戶要求，從「西進」轉為「南向」、「東向」，未來須更關注美國稅制、貿易、投資、勞動、出口管制等新規範，以免誤觸禁區受罰。

川普高關稅政策 恐造成二次通膨

中經院副院長王健全表示，川普的低稅率、高關稅政策，短期雖然對股市有刺激作用，但很可能會造成二次通膨，且對中國的貿易和科技戰，可能會繼續造成供應鏈斷鏈，造成生產成本上升，對全球經濟有負面影響。

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