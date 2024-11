新風場不再強制國產化 歐盟暫停WTO爭端解決

歐盟向WTO狀告台灣離岸風電國產化政策,台歐雙方昨共同宣布達成共識,歐盟將暫停WTO爭端解決程序。(示意圖,台電提供)

台歐風電協商達共識

〔記者林菁樺/台北報導〕歐盟向WTO(世貿組織)狀告台灣離岸風電國產化政策,台歐九月中啟動協商,經多次溝通後,經濟部長郭智輝五日致函歐盟貿易總署總署長Sabine WEYAND,表達我方在三之二風場會給予彈性,並承諾未來風場將「不再強制」國產化。台歐雙方昨共同宣布達成共識,歐盟將暫停WTO爭端解決程序。

經濟部指出,因國際離岸風電市場變動劇烈,開發商在執行IRP產業關聯性計畫(俗稱國產化)面臨許多挑戰;而確保「離岸風場如期併網商轉」是經濟部最大目標,若遇到不可歸責因素,三之二風場國產化可給予彈性,且未來風場選商規則也不會強制納入國產化。

經濟部能源署副署長李君禮昨表示,雙方一直是就三之二風場範圍討論,因涉及即將在十一日簽署行政契約的五家廠商,且合約內容去年早已對外公告,並不會更改條文,而是以附件方式,仍具法律效力。

三之二風場國產化雖獲彈性空間,但條件是要遇到「不可歸責」狀況;舉例來說,風場應要二○二九年併網,卻因國內供應鏈供貨不足,導致風場需延宕,審查通過後就可自海外進口。李君禮說,原本就有類似的規則,但歐盟覺得「沒有」明確的審查原則,因此存在風險。

經濟部目的是確保綠電穩定供應,不能因為國產化理由導致風場延宕;但若是非國產化理由,例如施工問題而造成延期,廠商仍可提出展延,但經濟部會個案審查,該罰就罰。

紅供鏈蠢動?經部:限制中國輸入項目

外界也擔憂本土供應鏈難以抵抗低價的紅色供應鏈,經濟部強調,台灣有限制中國輸入項目,「原則上不行」,只有實驗性等特殊狀況,經過專案申請才有可能。

經濟部也說,郭智輝於五日致函Sabine WEYAND,七日收到回函表示肯定;歐盟認為台灣將有效處理離岸風電開發商在執行上所遇到的困難,在我落實相關承諾下,歐盟將不會在WTO採取進一步動作(will not have to take this matter further in the WTO)。

