新風場不再強制國產化 歐盟暫停WTO爭端解決

歐盟向WTO狀告台灣離岸風電國產化政策，台歐雙方昨共同宣布達成共識，歐盟將暫停WTO爭端解決程序。（示意圖，台電提供）

台歐風電協商達共識

〔記者林菁樺／台北報導〕歐盟向WTO（世貿組織）狀告台灣離岸風電國產化政策，台歐九月中啟動協商，經多次溝通後，經濟部長郭智輝五日致函歐盟貿易總署總署長Sabine WEYAND，表達我方在三之二風場會給予彈性，並承諾未來風場將「不再強制」國產化。台歐雙方昨共同宣布達成共識，歐盟將暫停WTO爭端解決程序。

經濟部指出，因國際離岸風電市場變動劇烈，開發商在執行IRP產業關聯性計畫（俗稱國產化）面臨許多挑戰；而確保「離岸風場如期併網商轉」是經濟部最大目標，若遇到不可歸責因素，三之二風場國產化可給予彈性，且未來風場選商規則也不會強制納入國產化。

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經濟部能源署副署長李君禮昨表示，雙方一直是就三之二風場範圍討論，因涉及即將在十一日簽署行政契約的五家廠商，且合約內容去年早已對外公告，並不會更改條文，而是以附件方式，仍具法律效力。

三之二風場國產化雖獲彈性空間，但條件是要遇到「不可歸責」狀況；舉例來說，風場應要二○二九年併網，卻因國內供應鏈供貨不足，導致風場需延宕，審查通過後就可自海外進口。李君禮說，原本就有類似的規則，但歐盟覺得「沒有」明確的審查原則，因此存在風險。

經濟部目的是確保綠電穩定供應，不能因為國產化理由導致風場延宕；但若是非國產化理由，例如施工問題而造成延期，廠商仍可提出展延，但經濟部會個案審查，該罰就罰。

紅供鏈蠢動？經部：限制中國輸入項目

外界也擔憂本土供應鏈難以抵抗低價的紅色供應鏈，經濟部強調，台灣有限制中國輸入項目，「原則上不行」，只有實驗性等特殊狀況，經過專案申請才有可能。

經濟部也說，郭智輝於五日致函Sabine WEYAND，七日收到回函表示肯定；歐盟認為台灣將有效處理離岸風電開發商在執行上所遇到的困難，在我落實相關承諾下，歐盟將不會在WTO採取進一步動作（will not have to take this matter further in the WTO）。

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