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中火2034年全氣發電》中市長盧秀燕︰能源過度集中 反成國安破口

2024/11/09 05:30

卓揆宣佈中火提早一年無煤化，中市長盧秀燕表示，能源集中與國安背道而馳。（記者蘇孟娟攝）卓揆宣佈中火提早一年無煤化，中市長盧秀燕表示，能源集中與國安背道而馳。（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕針對台中火力發電廠無煤化提早一年達成，但六部燃煤機組保留做為國安緊急備用機組，台中市長盧秀燕說，「增六部燃氣機組等於再增一座中火」，國家能源過度集中反易成「Target（目標）」，變敵人攻擊重要目標，與國安戰略政策背道而馳；台中市政府希望「增一拆一」，才是比較正確的國家安全方向，「希望卓院長能聽進去」。

重申「增一拆一」訴求

盧秀燕強調，台中訴求均是「增氣拆煤」以利淨零碳排，中火啟動以氣換煤一期計畫時，台中已退讓跟中央協調同意「增一拆一」，原希望二期也要比照，增設四部燃氣機組就拆四部燃煤機組，但行政院長卓榮泰仍以國安為由不拆除要備用；過去她擔任立委時長期在外交國防委員會，她認為國家能源政策必須分散，過度集中反而會變成「Target」，變敵人攻擊的重要目標，且一旦受損，國家會受影響，能源集中與國安背道而馳。

盧秀燕說，現在「增一拆一」而非「增一拆二」，多蓋燃氣機組發電功率比以前還大，「增六部燃氣機組等於再增一座中火」，國家電力翻倍，若拆燃煤機組還有助國家淨零碳排，台中市政府及中部民眾的心聲才是比較正確的國家安全方向，「希望卓院長能聽進去」，思考國家能源要分散的問題。

立法院副院長江啟臣也批，能源安全須多元配置，能源須多種且多地點設置，才是分散風險最好的做法。

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