台電董座曾文生︰中火2031年起依序減煤300萬噸

台電董事長曾文生昨指出，中火將全力以赴，2031年第二期的第一部機組上線，就會依序減煤300萬噸。（資料照）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院長卓榮泰昨到台中電廠說明減煤政策，提出三大承諾。台電董事長曾文生表示，將全力以赴、達到二○三四年全部由燃氣機組供電，且二○三一年第二期的第一部機組上線，就會依序減煤三百萬噸，這是一個明確的承諾，從一二六○萬噸減到九百萬噸，再依序減少。

至於台中市長盧秀燕質疑，所有的能源都集中在中火，有可能就是安全上的國家疑慮？曾文生澄清，台灣是一個用電密集度高的國家，並非所有的機組都集中在特定地點，台電從北部開始，林口、大潭、通霄等一路下來，到南部有好幾個電廠，台中電廠是依照其空間及港口，將既有的空間做合理的運用。

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有議員質疑保留六部燃煤機組是要中電北送？曾文生強調，保留六部燃煤機組，就是緊急備用機組，並不是為了供電使用，如果真的緊急備用，會比現在所有燃煤量的一％還少，這是為了國家電力韌性做保障。卓榮泰也特別要求台電，在二○三二年正式檢討要留下多少備用機組。

保留6部燃煤 電力韌性保障

曾文生表示，整個以氣換煤的程序，明年第一部燃氣會上線，第二部機組會在二○二六年上線，二○二六年底將開始進行燃煤一、二號機的拆除工作，三、四號機轉成備用；二○三一年第二期的第一部燃氣機組上線，二○三二年再增一部燃氣上線，直到二○三四年共有六部燃氣運轉，六部燃煤只是備用。

現行中火發電不夠中市使用

至於外界質疑為何不在二○二六年就減煤？曾文生說，台中市現在用電度數是三四○億度，發電度數是二七○億度，在兩部天然氣機組上線後，將視調度狀況，能夠減的就會減，而二○三一年二期第一部燃氣機組上線，就會減煤三百萬噸。

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