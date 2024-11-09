卓揆：中火2034年全氣發電

行政院長卓榮泰昨親赴台中電廠視察，提出要求在2034年前達成以氣換煤、完全無煤發電等三大承諾。（記者蔡淑媛攝）

視察台中電廠提三大承諾

中火一、二期規劃路徑 拚2034年底無煤（資料來源 : 台電、經濟部 製表 : 記者林菁樺 圖 : 資料照）

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛、黃旭磊／台中報導〕行政院長卓榮泰昨親赴台中電廠，向市府與藍綠中市議員說明二期計畫。他提出三點承諾，包括要求在二○三四年前達成以氣換煤，完全無煤發電；只有國安與天災時才會啟動緊急備用燃煤機組，且第一時間通知地方政府；二○三二年將請經濟部、台電配合地方需求，全盤重新檢討剩下六部燃煤機組存廢問題。

國安天災才啟動備用機組 2032年檢討備用機組存廢

卓榮泰希望在場的副市長黃國榮能將訊息轉告台中市長盧秀燕，但他話未說完，就遭藍營鬧場，一度爆發肢體衝突。藍營高喊「口頭支票」、「拒絕犧牲台中人」等口號並拉白布條抗議，綠營議員則大喊支持台電，大罵藍營作秀，雙方爆發口角及肢體衝突；卓榮泰見狀，無所畏懼進入抗議人群，一一向藍營議員安撫說明，但藍營仍大聲抗爭，衝突長達八分多鐘，氣得台電董事長曾文生大罵藍營「搶劫！」

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黃國榮強調，中市府不反對以氣換煤，但希望能將逐年減煤計畫明列出來，增一氣就要拆一煤；經濟部長郭智輝則說，中火保留六部燃煤機組，做為緊急備用機組，是一種風險管理的概念，投入防患未然的成本。

政府改善10年 中火空污已減7成

卓榮泰表示，政府從十年前即著力於解決問題，中火從二○一七年至今，已完成八部燃煤機組的改善工程，明年就會完成十部機組的改善，空污至今已減輕了七成。

他說，二○三四年將有六部燃氣機組，他保證六部備用的燃煤機組只會在國安及緊急狀況時啟用，且啟用會通知地方政府，每年啟用上限七二○小時，每年燃煤上限是十萬噸，不會超過。

熟悉能源議題的民進黨立委洪申翰昨揭露，是國民黨蓋了中火，台中火力發電廠是從國民黨威權時期的一九八六年開始興建，隨後不斷擴建，一度成為全球最大的火力電廠，在前總統馬英九與前市長胡志強任內，更達到燃煤量、空污排放的歷史高峰；而在中火燃煤與空污量最高峰的時刻，盧市長是當時的台中市立法委員，為何她對國民黨執政下的中火一聲不吭。

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