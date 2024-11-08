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川普喊退WTO 多邊經貿協定生變？政院經貿辦：對美國未必是最好方向

2024/11/08 05:30

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣。（記者廖振輝攝）行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣。（記者廖振輝攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕川普當選總統也宣示美國的保護主義再度興起，各界擔心美國可能廢除數個多邊經貿協定、甚至退出WTO。經貿談判辦公室表示，假設情況發生，反倒其他WTO會員國不用對美國履行WTO承諾義務，對美國而言未必是最好的方向。

昨立法院經濟委員會中，多位立委關切被川普表態反對的IPEF（印度─太平洋經濟框架）廢除可能性高嗎？經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣答詢，川普曾提過IPEF偏離他原先設想的政策方向，回顧他上個任期就曾退出TPP（跨太平洋夥伴協定），因此不能排除川普政府重新評估IPEF的可能性。

顏慧欣指出，事實上，IPEF是川普在總統第一任期間提升至總統層級，反映川普對印太地區合作的重視；有鑑於此，評估川普很可能會針對IPEF各面向進行檢討與強化。

顏慧欣也說，川普在任期內也曾多次批評WTO，但WTO現有一六六個會員國，如果美國要退出WTO，反而讓其他國家不必對美國遵守WTO承諾，對美國未必最好。

至於是否影響由WTO衍生出的「WTO資訊科技協定（ITA）」？經濟部長郭智輝說明，川普上台「讓美國更偉大」的保護主義將翻轉過往模式，研判未來，國際應會走向「區域經濟化」，以替代全球自由貿易化，美國對關稅一定會改變。

郭智輝指出，經濟部對策是透過「境外關內」措施，將台廠一部分供應鏈帶到美國落地生產，優勢就是成本下降、上下游資源可串聯快速，對赴美台商有重大優勢。

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