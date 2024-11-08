川普衝擊 中國GDP恐大砍2.4個百分點

美國總統大選結果底定，共和黨總統候選人川普勝出，市場擔心中國面臨60％新關稅，中港股市震盪。（法新社）

60％新關稅罩頂

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統大選結果底定，共和黨總統候選人川普勝出，由於川普在競選期間揚言將對中國所有進口產品課徵六十％關稅，遠高於他首任任內的七．五％至二十五％。分析師指出，目前因內需疲弱而高度依賴出口的中國，GDP（國內生產毛額）最慘將減少二．四個百分點，中國將增加刺激措施以因應「川普衝擊」。

過去三年多來，中國房市持續低迷，導致消費者不願增加支出，只能依靠出口來拉抬成長，六十％的關稅將對中國出口造成致命打擊，並使中國經濟成長面臨重大風險。

請繼續往下閱讀...

中智庫：估出口大減6.45兆

花旗分析師指出，在中國無法透過其他國家將部分貿易轉移至美國的極端情況下，川普課徵六十％關稅，將使中國GDP成長下降二．四個百分點；中國國家信息中心首席經濟學家祝寶良則說，可能導致中國出口下降二千億美元（六．四五兆台幣），拖累GDP成長一個百分點。

自九月底以來，北京當局已推出降息、降準、下調存量房貸利率、設立兩項貨幣工具等一系列刺激措施來拉抬經濟成長，八日落幕的中國人大常委會預料將批准額外的財政刺激措施。

經濟學人智庫（EIU）首席經濟學家蘇月表示，為回應潛在的川普衝擊，北京當局可能推出規模更大的刺激措施，中國人大常委會延後至美國總統大選結果出爐，意味了北京當局準備採取快速行動。

蘇月預期北京當局將推出規模逾十兆人民幣（下同，四十五兆台幣）的刺激方案，約六兆元將用於地方政府債務交換和補充銀行資本，逾四兆元可能用於地方政府發行特別債券來支持房地產行業。

在川普勝選後，當日美股四大指數飆漲，中國和香港股市下跌。紐約資產管理公司WisdomTree量化投資部門主管任麗倩說，兩國股市走勢分歧，顯示中國的刺激措施將比基本情境要大一些；她指出，關稅對美中兩國都有害，科技和投資限制對中國的影響反而更大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法