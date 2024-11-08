晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台經院︰台幫川普「除鏽拋光」 台積電就沒問題

2024/11/08 05:30

針對台美關係，台經院院長張建一表示，他認為不會有太大變化，拜登政府維持「抗中保台」，川普則是「抗中挺台」，台灣各界必須團結，除了發展經濟外，也為國家安全努力。（記者徐子苓攝）針對台美關係，台經院院長張建一表示，他認為不會有太大變化，拜登政府維持「抗中保台」，川普則是「抗中挺台」，台灣各界必須團結，除了發展經濟外，也為國家安全努力。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院昨舉行「二○二五景氣展望與產業趨勢研討會」，對於商人出身的川普重返美國白宮，學者皆認為台灣應思考川普想要什麼，並及早與他溝通談判，「除鏽拋光」可能是川普的當務之急，另也要留意台灣對美貿易順差擴大。

留意台對美貿易順差擴大

外界擔憂川普對台灣半導體業不利，但台經院景氣預測中心主任孫明德強調，不要再把川普和高科技業掛鉤，美國的鏽帶（Rust Belt）才是左右這次大選的關鍵，因此川普在乎的是如何對鏽帶選民有交代；台灣應該思考川普想要什麼，如果可以幫川普穩住鏽帶選票，對川普來說，軍售、晶片、保護費等議題，都是可以談判的。

鏽帶是指工業曾盛極一時但如今衰落的地區，一般認為分布在美國五大湖區周邊。孫明德觀察，川普最忌諱三件事：賺美國錢、花美國錢、搶美國工作，如果避免這三件事且和他有來往，川普會是可以討論的對象，台灣若能幫他「除鏽拋光」，台積電就沒問題。

台經院院長張建一也認為，面對「川普二．○」回歸，台灣必須好好和美國溝通、尤其是貿易，今年台灣對美的貿易順差上升，可能會導致川普質疑台灣操縱匯率，進一步影響對台貿易政策。

「明年的關鍵字是貿易」，張建一直言，若川普的關稅政策實現，全球貿易量一定會減少、通膨也會上升，過去川普一．○是對中國發動貿易戰，如今是對全世界發動貿易戰，影響一定更大；不過，川普很多發言都是選舉語言，是否會轉換成實際政策，還要再觀察。

至於台美關係，他認為不會有太大變化，過去拜登政府維持「抗中保台」，川普則是「抗中挺台」，「挺」的意思是指川普希望台灣自立自強，所以台灣各界必須團結，除了發展經濟外，也為國家安全努力。

上修今年GDP至4.03％

台經院昨也發布最新經濟預測，上修今年GDP成長率至四．○三％，CPI年增率為二．二三％；估明年GDP成長率三．一五％。台經院認為，明年歐、日、新興市場的經濟表現可望回溫，有利台灣出口，但川普重返白宮也為台灣貿易表現增添變數。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財