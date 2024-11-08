台經院︰台幫川普「除鏽拋光」 台積電就沒問題

針對台美關係，台經院院長張建一表示，他認為不會有太大變化，拜登政府維持「抗中保台」，川普則是「抗中挺台」，台灣各界必須團結，除了發展經濟外，也為國家安全努力。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院昨舉行「二○二五景氣展望與產業趨勢研討會」，對於商人出身的川普重返美國白宮，學者皆認為台灣應思考川普想要什麼，並及早與他溝通談判，「除鏽拋光」可能是川普的當務之急，另也要留意台灣對美貿易順差擴大。

留意台對美貿易順差擴大

外界擔憂川普對台灣半導體業不利，但台經院景氣預測中心主任孫明德強調，不要再把川普和高科技業掛鉤，美國的鏽帶（Rust Belt）才是左右這次大選的關鍵，因此川普在乎的是如何對鏽帶選民有交代；台灣應該思考川普想要什麼，如果可以幫川普穩住鏽帶選票，對川普來說，軍售、晶片、保護費等議題，都是可以談判的。

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鏽帶是指工業曾盛極一時但如今衰落的地區，一般認為分布在美國五大湖區周邊。孫明德觀察，川普最忌諱三件事：賺美國錢、花美國錢、搶美國工作，如果避免這三件事且和他有來往，川普會是可以討論的對象，台灣若能幫他「除鏽拋光」，台積電就沒問題。

台經院院長張建一也認為，面對「川普二．○」回歸，台灣必須好好和美國溝通、尤其是貿易，今年台灣對美的貿易順差上升，可能會導致川普質疑台灣操縱匯率，進一步影響對台貿易政策。

「明年的關鍵字是貿易」，張建一直言，若川普的關稅政策實現，全球貿易量一定會減少、通膨也會上升，過去川普一．○是對中國發動貿易戰，如今是對全世界發動貿易戰，影響一定更大；不過，川普很多發言都是選舉語言，是否會轉換成實際政策，還要再觀察。

至於台美關係，他認為不會有太大變化，過去拜登政府維持「抗中保台」，川普則是「抗中挺台」，「挺」的意思是指川普希望台灣自立自強，所以台灣各界必須團結，除了發展經濟外，也為國家安全努力。

上修今年GDP至4.03％

台經院昨也發布最新經濟預測，上修今年GDP成長率至四．○三％，CPI年增率為二．二三％；估明年GDP成長率三．一五％。台經院認為，明年歐、日、新興市場的經濟表現可望回溫，有利台灣出口，但川普重返白宮也為台灣貿易表現增添變數。

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