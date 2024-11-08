幫員工加薪 中小企業加碼補助

行政院會拍板「中小微企業多元振興發展計畫」，幫員工加薪的中小企業不僅能獲保證融資額度，還能獲得政府加碼補助。 （行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會昨拍板「中小微企業多元振興發展計畫」，提供卅人以下企業普惠貸款，也給予四類租稅優惠；幫員工加薪的中小企業，不僅能獲額外保證融資額度，還有政府加碼補助。

鼓勵中小企業幫員工加薪，經濟部研議新增「鼓勵中小企業為員工加薪信用保證措施」，針對為員工加薪的中小企業，若有資金融資需求，政府額外提供三千五百萬元保證融資額度，最高九．五成保證成數，保證手續費也從低以○．一％計收，以帶動國內薪資水準成長。

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除額外提供保證額度外，貸款金額在二五○萬元以內，補貼利率一．五％，補貼期間半年；額度一百萬元以下保證成數一律十成，超過一百萬元亦有最低九成，申請期限二○二五年至二○二八年。

另將提供中小企業研發支出投資抵減、智財權作價入股緩課、增僱員工、加薪等四類租稅優惠，優惠措施溯自今年一月一日起適用，並施行至二○三三年底。

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