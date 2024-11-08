臉書等非實名制社群平台 不理睬阻詐 兆豐銀反詐第一槍：不再投廣告

臉書等社群平台不理睬阻詐，公股銀行龍頭兆豐銀行昨開出第一槍，宣布即日起至明年底，不再投永廣告費用給非實名制各社群平台。（業者提供﹜

〔記者李靚慧／台北報導〕臉書等社群平台冒名詐騙層出不窮，公股銀行龍頭兆豐銀行昨開出第一槍，宣布即日起至明年底，「不再支付任何廣告費用給非實名制的各社群平台」，也不得邀請網紅代言各項業務，向非實名制的Google、Line、Facebook、YouTube、Instagram等社群平台不願承擔防阻詐騙責任的行為正式宣戰。

匿名廣告民眾受害 歡迎其他金融機構跟進

提出此想法、並拍板執行的兆豐銀行董事長董瑞斌指出，因有感於銀行的行為「非常矛盾」，既經營社群媒體、也在平台投放廣告，卻又不斷提醒民眾，平台上有些廣告、資訊「是詐騙」；同樣的，銀行委託網紅宣傳，民眾也無從得知哪些網紅真正接受委託，乾脆「全部停掉」，讓消費者能夠單純的識別真實資訊來源。

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身兼銀行公會理事長的董瑞斌說，尚未與公會理監事會分享，希望由兆豐銀行先「帶頭」做，若能有其他銀行或投信、證券、保險等金融機構響應、跟進「非常歡迎」，自然會成為極大的力量。

董瑞斌分析，民眾遭詐的「源頭」，都是來自這些非實名制的社群平台，受害者因點擊廣告被推薦投資機會，或受邀加入股友社，最後遭詐；但臉書等平台主體在國外，對我國政府「下架」要求可不理睬，我們對它們是莫可奈何。

實名制是指必須透過真實姓名、身分證字號等方式來確認身分，因社群平台均無須確認真實身分即可申請帳號，就可在平台上發言、投放廣告，「匿名」運作模式讓歹徒有可乘之機。

兆豐銀行除暫停在非實名制登錄的社群網站、平台、帳號投放任何廣告及業務行銷活動，也暫停贊助非實名制登錄社群網站、平台之直播主、版主、網紅、主持人及其他成員，以從事任何廣告及業務宣導活動。

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