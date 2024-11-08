晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

臉書等非實名制社群平台 不理睬阻詐 兆豐銀反詐第一槍：不再投廣告

2024/11/08 05:30

臉書等社群平台不理睬阻詐，公股銀行龍頭兆豐銀行昨開出第一槍，宣布即日起至明年底，不再投永廣告費用給非實名制各社群平台。（業者提供﹜臉書等社群平台不理睬阻詐，公股銀行龍頭兆豐銀行昨開出第一槍，宣布即日起至明年底，不再投永廣告費用給非實名制各社群平台。（業者提供﹜

〔記者李靚慧／台北報導〕臉書等社群平台冒名詐騙層出不窮，公股銀行龍頭兆豐銀行昨開出第一槍，宣布即日起至明年底，「不再支付任何廣告費用給非實名制的各社群平台」，也不得邀請網紅代言各項業務，向非實名制的Google、Line、Facebook、YouTube、Instagram等社群平台不願承擔防阻詐騙責任的行為正式宣戰。

匿名廣告民眾受害 歡迎其他金融機構跟進

提出此想法、並拍板執行的兆豐銀行董事長董瑞斌指出，因有感於銀行的行為「非常矛盾」，既經營社群媒體、也在平台投放廣告，卻又不斷提醒民眾，平台上有些廣告、資訊「是詐騙」；同樣的，銀行委託網紅宣傳，民眾也無從得知哪些網紅真正接受委託，乾脆「全部停掉」，讓消費者能夠單純的識別真實資訊來源。

身兼銀行公會理事長的董瑞斌說，尚未與公會理監事會分享，希望由兆豐銀行先「帶頭」做，若能有其他銀行或投信、證券、保險等金融機構響應、跟進「非常歡迎」，自然會成為極大的力量。

董瑞斌分析，民眾遭詐的「源頭」，都是來自這些非實名制的社群平台，受害者因點擊廣告被推薦投資機會，或受邀加入股友社，最後遭詐；但臉書等平台主體在國外，對我國政府「下架」要求可不理睬，我們對它們是莫可奈何。

實名制是指必須透過真實姓名、身分證字號等方式來確認身分，因社群平台均無須確認真實身分即可申請帳號，就可在平台上發言、投放廣告，「匿名」運作模式讓歹徒有可乘之機。

兆豐銀行除暫停在非實名制登錄的社群網站、平台、帳號投放任何廣告及業務行銷活動，也暫停贊助非實名制登錄社群網站、平台之直播主、版主、網紅、主持人及其他成員，以從事任何廣告及業務宣導活動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財