盤勢分析》外資空單居高不下 追價留意風險

美股大漲帶動昨日台股勁揚，但市場憂慮川普當選對台灣半導體產業影響，連帶半導體族群買氣降溫。（資料照）

川普當選美國總統，美股歡聲雷動，道瓊指數狂飆創下新高，唯台積電ADR因晶片禁令憂慮下挫，導致昨日早盤台積電（2330）股價以下跌開出，台股同步下挫，不過電子權值股快速回穩，加權指數翻紅走高，終場上漲191.44點、以23408.82點作收，成交量升至4331億元。

昨日外資買超54.35億元、投信買超25.61億元、自營商買超51.7億元，三大法人合計買超131.66億元；外資台指期淨空單增加1321口，累計外資台指期淨空單近4.6萬口。

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啟發投顧副總容逸燊表示，昨日台股走勢顯示選後資金回籠，但因近期美元指數走強、權值股遭遇外資賣壓，加權指數要攻上24000點恐有難度，加上外資期貨淨空單增加，顯見外資對地緣政治、川普保護費說仍存疑慮；短線選股可意中小型股。

元大投顧認為，美大選底定，美股大漲帶動昨日台股勁揚，但市場憂慮川普當選對台灣半導體產業影響，連帶半導體族群買氣降溫，投資人現可留意選後行情，如AI伺服器與政策利多股，也可關注基本面佳的個股。（記者歐宇祥）

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