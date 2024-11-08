10 月營收速報》 定檢、訂單遞延 台塑四寶僅南亞成長

台塑四寶10月營收續降、僅南亞月增6%，三寶看Q4約與Q3相當。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受定檢及部分訂單遞延出貨之故，台塑四寶10月總營收為1106.79億元、月減6.9%，僅南亞（1303）因化工、聚酯訂單增溫，10月營收227.58億元、月增6.2%；對於第四季營收展望，包括台塑（1301）、南亞、台化（1326）都認為約與第三季相當。

台塑為配合液鹼外銷客戶船期安排，10月部分訂單延至11月交運，使得10月營收157.39億元，月減5.4％。南亞10月營收227.5億元、月成長6%，主要是德州廠EG產能利用率提高、可塑劑及2EH在中國十一長假後訂單增加，加上聚酯產品因美東港口罷工事件導致下游增加本地採購。

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台化因定檢之故，10月營收267.31億元、月減2.8%。台化認為，第四季營收在中國經濟未回到良好的基本面前改善空間有限，目前產銷策略會持續下修庫存量至農曆年前，避免庫存損失。

台塑化（6505）10月營收454.5億元、月減達14.8%。台塑化表示，10月第一套常壓蒸餾單元（CDU＃1）及第一套重油加氫脫硫單元（RDS＃1）全月執行定檢，使得營收下滑；11月煉油廠已結束定檢，平均煉量提升至每日42萬桶，第四季產能利用率可拉高至71%；輕油裂解廠則因下游需求不佳，預計第四季平均產能利用率為52%。

拉貨旺季已過 玉晶光營收月減23%

〔記者歐宇祥／台北報導〕客戶拉貨旺季已過，光學鏡頭大廠玉晶光（3406）公告10月營收19.74億元，月減23.67%、年減21.84%，不過前10月累計營收197.01億元，年增13.45%，續創同期新高。

展望未來，玉晶光表示，第四季鋪貨旺季高峰已過，後續訂單追加減需看客戶銷售狀況，不過相對以往年度，第四季需求應不會太弱。

光學產業脫離第三季傳統旺季，美系大廠拉貨力道下滑、又下修訂單，恐壓抑供應鏈表現，不過產業人士表示，玉晶光今年新加入潛望式鏡頭供應，向上提升空間大，表現會相對穩定，玉晶光也估第四季需求有希望強過往年。

營收速報#台塑四寶#玉晶光#南亞〈/span

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