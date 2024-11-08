晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

房貸緊縮、信用管制夾擊 北台蛋白區新建案傳解約潮

2024/11/08 05:30

銀行房貸高水位危機未解，加上央行第七波信用管制，導致房市大震盪，買氣明顯衰退。（記者徐義平攝）銀行房貸高水位危機未解，加上央行第七波信用管制，導致房市大震盪，買氣明顯衰退。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕銀行房貸高水位警戒未解、又碰上央行第七波信用管制夾擊，北台灣今年下半年、7至10月完銷新案跌至個位數、僅有8個，新案市調機構更指出，目前不單蛋黃區買氣冷冰冰，蛋白新興區更傳出解約潮，整體市況相當嚴峻。

蛋黃區冰冷 完銷新案剩個位數

目前北台灣新案買氣幾乎全面受到衝擊，根據住展雜誌彙整，今年7至10月，北北桃竹雖有8個建案完銷，但對比上半年、光是雙北市幾個月內便超過10案完銷的熱絡場景，買氣已明顯衰退。

而下半年完銷建案主要集中在桃園市、共有4個，新竹地區則有2個，台北市、新北市則各有1個，住展雜誌發言人陳炳辰指出，桃園完銷新案中，是2個總銷不到2億元的小案，其中1案總銷僅6千萬元、只有9戶可賣，因此，能賣完不足為奇。而桃園另外兩個完銷案則訴求低總價，進而帶動買氣。

地段好加小宅 撐住買氣不墜

不過，雙北市、新竹縣竹北市等合計3個完銷案基地則位於蛋黃區，每坪單價都屬區域高價位，不過，分別因地段優勢、新案釋出少，以及規劃有小坪數的兩房房型、透過小宅壓低總價等因素，帶出一波買氣。

此外，即便目前仍處房貸緊縮風暴階段，台北市北投區、新北市林口區、桃園市中路重劃區以及新竹市北區仍有少數新案已進入銷售倒數。

因此，陳炳辰認為，在買氣萎縮階段，新案是否具有地段、小宅以及品牌等規畫特色，將成左右買氣好壞關鍵。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財