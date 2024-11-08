房貸緊縮、信用管制夾擊 北台蛋白區新建案傳解約潮

銀行房貸高水位危機未解，加上央行第七波信用管制，導致房市大震盪，買氣明顯衰退。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕銀行房貸高水位警戒未解、又碰上央行第七波信用管制夾擊，北台灣今年下半年、7至10月完銷新案跌至個位數、僅有8個，新案市調機構更指出，目前不單蛋黃區買氣冷冰冰，蛋白新興區更傳出解約潮，整體市況相當嚴峻。

蛋黃區冰冷 完銷新案剩個位數

目前北台灣新案買氣幾乎全面受到衝擊，根據住展雜誌彙整，今年7至10月，北北桃竹雖有8個建案完銷，但對比上半年、光是雙北市幾個月內便超過10案完銷的熱絡場景，買氣已明顯衰退。

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而下半年完銷建案主要集中在桃園市、共有4個，新竹地區則有2個，台北市、新北市則各有1個，住展雜誌發言人陳炳辰指出，桃園完銷新案中，是2個總銷不到2億元的小案，其中1案總銷僅6千萬元、只有9戶可賣，因此，能賣完不足為奇。而桃園另外兩個完銷案則訴求低總價，進而帶動買氣。

地段好加小宅 撐住買氣不墜

不過，雙北市、新竹縣竹北市等合計3個完銷案基地則位於蛋黃區，每坪單價都屬區域高價位，不過，分別因地段優勢、新案釋出少，以及規劃有小坪數的兩房房型、透過小宅壓低總價等因素，帶出一波買氣。

此外，即便目前仍處房貸緊縮風暴階段，台北市北投區、新北市林口區、桃園市中路重劃區以及新竹市北區仍有少數新案已進入銷售倒數。

因此，陳炳辰認為，在買氣萎縮階段，新案是否具有地段、小宅以及品牌等規畫特色，將成左右買氣好壞關鍵。

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