政經情勢重返正軌 LED、飯店業明年不悲觀

富采董事長彭双浪在法說會表示，全球兩大經濟體共同回到經濟發展的道路上，明年整體市場可以稍微樂觀一點。（資料照）

〔記者方韋傑、王憶紅／綜合報導〕LED大廠富采（3714）董事長彭双浪昨在法說會表示，美國總統大選落幕，市場最大的不確定性因素消除後，先前的波動將可望趨於穩定，加上中國9月運用政策加大振興力道，在兩大經濟體可望重返軌道的狀況下，明年整體市場可稍微樂觀一點。

Q3小幅獲利 富采終止連8虧

彭双浪指出，今年第三季的熱度不如往年旺季，但受惠於高價值產品組合比重提升、閒置產能下降，推動富采單季恢復小幅獲利，終止連續8季虧損，有營運上的代表性意義。目前整體存貨週轉天數為76天，由於稍微偏高，因此也成為富采重點改善的項目。

請繼續往下閱讀...

彭双浪提到，現在富采旗下晶成半導體已完成改組，成為晶電全資子公司，保留光電產品與技術，有利於加速整合、發展Micro LED（微發光二極體）。有鑑於年底備貨潮已告一段貨，第4季整體需求會較第3季稍微回落，公司會利用生產較不繁忙的季節進行設備維修、加速改善產能，為來年持續成長做好準備。

國際旅客回升 亞都麗緻看好明年

亞都麗緻（5703）大飯店總經理顏鎮國指出，第四季進入餐飲與住房旺季，明年在國內外政經情勢穩定、政府估入境觀光旅客為1000萬人次，較今年成長下，對明年飯店市場樂觀。

顏鎮國說，受惠國際觀光客來台，亞都麗緻住房率已有所提升，且在積極赴日、韓、新加坡、香港等地推廣下，目前日客住房率明顯增多，加上明年有多場大型活動，包括雙北舉辦的壯年運動會、演唱會等商機，將吸引更多國際旅客，進一步推升住房率，預估明年住房率可達70%，而因水電上漲，亞都麗緻預計明年房價將調升至5500至6000元之間，相較今年約5000元提高。

顏鎮國也不看淡明年國旅市場，主要是去年以來，國人瘋出國，但國外也因缺工、通膨等因素，旅遊價格走高，預估明年國人海外旅遊需求將恢復正常，國內旅遊市場將回升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法