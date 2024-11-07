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川普回歸不利台半導體？ 專家：言之過早

2024/11/07 05:30

川普若要提高台灣半導體業關稅，短期內執行上有難度，因台灣晶片是中間財，多於海外組裝成終端消費電子產品後，再輸往歐美。（資料照）川普若要提高台灣半導體業關稅，短期內執行上有難度，因台灣晶片是中間財，多於海外組裝成終端消費電子產品後，再輸往歐美。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕強調美國優先的川普將重返白宮，由於他曾發表「台灣偷走美國晶片產業」等言論，外界擔憂對台灣不利。但供應鏈專家認為言之過早，川普競選時的選舉語言，到底有多少會反映在政策上，接下來的發言才是關鍵；預期正式就職前，各國特使會前往美國溝通，而談判結果將會影響川普的國政方針。

台灣晶片屬於中間財 提高關稅執行有難度

中經院助研究員馬毓駿表示，川普若要提高台灣半導體業關稅，短期內執行上有難度，因台灣晶片是中間財，多於海外組裝成終端消費電子產品後，再輸往歐美；亦即台灣晶片不會直接出口到美國，提高關稅對我國影響並不明顯。

另一方面，川普打算對中國商品祭出高關稅，馬毓駿認為這可能造成供應鏈「再轉移」，在中國設廠的台商，未來可能再將組裝廠移往印度或東南亞、墨西哥，以免被美國課稅。

至於外界擔憂川普可能會扶植英特爾，影響到台積電的領先；馬毓駿則指出短期內對英特爾反是利空，因川普反對晶片法，若因此取消英特爾先前已申請到的八十五億美元補助，對市值暴跌的英特爾恐是雪上加霜。

熟悉半導體供應鏈的「中華採購與供應管理協會」顧問白宗城分析，川普前幾個月對台灣不友善的發言，比較像是「選舉語言」，目前一切言之過早；他直言，「川普當選，唯一的確定就是不確定」，川普在商言商，最後的國政策略也都有調整的空間，在正式就職前，應密切關注其一言一行。

至於提高中國關稅是否會加劇美國國內通膨？白宗城認為，影響通膨的變數太多，包含淨零碳排、AI轉型等，不會單純只有關稅。他觀察川普的談判策略，通常會先把對手的壓力提升到最高，再退讓一小步，給對方喘息、有對國內交代的空間，對方會更容易接受，因此接下來川普可能會看中國怎麼接球。

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