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川普嗆晶片加稅 劉鏡清︰美廠反受害

2024/11/07 05:30

國發會主委劉鏡清（左）、經濟部長郭智輝（右）均表示，不管誰當選美國總統，台美經貿關係都不會有太多變化。（記者叢昌瑾攝）國發會主委劉鏡清（左）、經濟部長郭智輝（右）均表示，不管誰當選美國總統，台美經貿關係都不會有太多變化。（記者叢昌瑾攝）

台廠增加成本將轉嫁美商 郭智輝：誰當選都需要台積電

〔記者吳欣恬、廖家寧、林菁樺／台北報導〕美國總統大選由共和黨候選人川普勝出，對其在選前稱台灣偷走美國的晶片生意、不排除加稅，並重申要向台灣收取保護費；國發會主委劉鏡清昨在立院指出，若川普真的這麼做，美國廠商反會因成本轉嫁而受害。經濟部長郭智輝也說，台美產業是互補關係，若對台灣企業採取不利措施，「對美國業者不見得是好事」。

劉鏡清表示，美國如果向台積電收保護費，受傷害的會是高通、蘋果、輝達、AMD、Intel、微軟和Google等向台積電購買晶片的美國大廠，因增加的成本會轉嫁至產品售價，屆時包括iPhone和AI伺服器等產品都可能會漲價；他直言川普是生意人，這些言論多為選舉語言，要實施有困難。

中企面臨60％關稅 台商有利契機

不過，針對川普提及要對中國開徵六十％關稅，並擴大對華為等公司禁令，劉鏡清認為這對台商是好機會，鼓勵台商勇於抓住機會；他指出，近期中國內卷嚴重也衝擊到台灣企業，隨著美國對中國的禁令加壓，對台相對有利，可減緩中國內卷對台企造成的傷害。

郭智輝則表示，美國IC設計與台灣晶圓製造是「互補」關係，尤其台積電七奈米以下先進製程已是「一人武林」，不管誰當選美國總統，都會提出對台積電最有利的條件，否則「對美國業者不見得是好事」；且台美經濟關係非常深厚，不管任何人當選，對目前台美經濟的改變都會很小。

郭智輝提及，台積電亞利桑那州廠已試產成功，下個月將規劃舉辦典禮；劉鏡清也說，預計明年二月隨台積電董事會赴美了解美廠狀況，並看好後續取得補助。

另，外貿協會董事長黃志芳昨出席論壇時表示，美國已是台灣最重要市場，不管誰當選美國總統，台灣別無選擇，都要跟美國打交道；「確保台灣優勢」，才是台灣企業要思考的問題。

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