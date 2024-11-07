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財經青紅燈》壽險資金難入公建？

2024/11/07 05:30

內政部擬推動的使用權住宅傳開出逾6%收益率來吸引壽險資金，但籌措社宅基金捨棄較低的借款利率、卻去負擔較高的發債成本，引發議論。（資料照）內政部擬推動的使用權住宅傳開出逾6%收益率來吸引壽險資金，但籌措社宅基金捨棄較低的借款利率、卻去負擔較高的發債成本，引發議論。（資料照）

政府積極引導壽險資金投入公建，喊出「兆元投資國家發展方案」目標，政策雖給了大方向、壽險業最在乎的是穩定收益與充分案源，而這不只是國發會、金管會帶頭衝，更涉及跨部會協調，若舊思維不打破、行政法規障礙難打通，期待壽險資金入公建恐礙難照辦。

近10年來壽險業資產總額大增逾16兆、幾乎翻了1倍，可運用資金投資海外占比從5成大增至7成，高達22兆大買美債等海外資產；而「推力」是壽險業因應接軌IFRS17及ICS，拚命發行新保單吸金，「拉力」則是台幣資產案源少、收益率低，只能跨海投資。

如何引導壽險資金回台，關鍵還是必須先有符合的投資標的，公建資產證券化是較可行方案，而為了避免政府出售公共資產等質疑，可採受益憑證等方式；另因壽險業負債面的保單具備長年期特性，也得符合其資產負債匹配等問題。

壽險業目前幾無不動產以外的公建投資，不僅欠缺風險評估、興建及營運等經驗，且公建興建期間難控，保價、保量等調整機制皆無，也是壽險業躊躇主因；畢竟壽險資金來自保戶、政府一呼很難百諾。

公建證券化早推動了10幾年，少數案例僅北市府2007年將4筆信義區土地的地上權租金收益證券化（新光三越承租），標的物是最不複雜的土地。

而各地的捷運建設都得靠政府補貼、計畫自償性低，就算運量最大的北捷，本業也是虧損連連，更別說「錢坑級」的高鐵延伸計畫，選來選去大概僅剩第三航站等少數標的，但目前工程發包單位都採編列預算，沒打算讓壽險資金參與；另內政部擬推動的使用權住宅傳開出逾6%收益率來吸引壽險資金，但籌措社宅基金捨棄較低的借款利率、卻去負擔較高的發債成本，是不是怪怪的阿？（高嘉和）

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