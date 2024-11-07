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法說會速報》聯詠Q4營收估季減逾10% 毛利率不到4成

2024/11/07 05:30

聯詠（3034）昨日召開法說會，。（資料照，記者洪友芳攝）聯詠（3034）昨日召開法說會，。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕面板驅動IC大廠聯詠（3034）昨日召開法說會，聯詠副董王守仁表示，雖然中國有舊換新補貼的急單需求，但消費性電子恢復力道仍嫌不足，加上進入傳統淡季，三大產品線需求同步下滑，客戶亦調整庫存，預估第四季營收季減10.2-13.8%，以美元兌新台幣1：32計算，單季營收約新台幣240-250億元，毛利率介於37-40%。

展望明年，在多款新品推出，明年營收可再成長，AI（人工智慧）相關需求仍是未來趨勢，AI手機、PC、NB具有換機需求，但消費性電子產品仍不明朗，OLED TDDI（觸控驅動整合晶片）預計明年第二季量產。至於ASIC（特殊應用晶片）業務，聯詠已是Arm生態系合作夥伴，未來發展正向樂觀。

可成看好明年 泰國廠拚後年營運

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI PC商機明年正式發酵，金屬機殼大廠可成（2474）董事長洪水樹表示，明年全球PC出貨成長估7至8%、AI滲透率達20%，加上機構設計複雜度會提升，長期有利於供應鏈營運成長，明年產業沒有悲觀理由；可成董事會也通過設立泰國廠，最快2026年底營運。

可成轉型路緩步前進，洪水樹表示，目前營收仍以筆電佔大宗，產能利用率約5至7成，不過展望未來，明年windows升級、AI PC有望帶動筆電換機潮，整體營運正向，醫療、半導體設備新領域也已小量出貨，未來冀達雙位數營收比重。

可成今年營運仍顯壓抑，第三季稅後淨利14.3億元，季減58%、年減68%，每股稅後盈餘（EPS）2.1元；前三年稅後淨利94.41億元、年減4%，每股稅後盈餘13.88元。但單季、前三季毛利率皆維持30%以上水準。

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