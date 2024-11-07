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AI浪潮乘勝追擊 簡立峰：台灣有3機會與3挑戰

2024/11/07 05:30

簡立峰昨指出，全世界因為AI題材大幅上漲的股市，「除了美國，就只有台灣」。（記者方韋傑攝）簡立峰昨指出，全世界因為AI題材大幅上漲的股市，「除了美國，就只有台灣」。（記者方韋傑攝）

AI除了美國 就只有台灣 算力即國力 應開放數據 充實繁中語料

〔記者方韋傑／台北報導〕Google台灣前董事總經理暨Appier、iKala董事會成員簡立峰昨日表示，面對AI時代的浪潮興起，台灣在透過良好基礎乘勝追擊下，握有硬體帶動其他產業、企業老創新生、未來10年新創企業的發展空間等3個機會，不過同時也面臨繁體中文模型掌握度不高、知用落差、新創未獲得足夠支持等3項挑戰。

簡立峰指出，全世界因為AI題材大幅上漲的股市，「除了美國，就只有台灣」，可以看出AI帶來的第一個機會，就是硬體產業的效益帶動了其他產業，彰顯台灣的國力。

而原先以資通訊產品為主要業務的硬體公司，相繼鎖定生成式AI技術發展應用，軟體能力大幅上升，讓大數據發揮經濟價值，這股老創新生的力量是AI浪潮下，台灣的第2個機會；關於第3個機會，簡立峰認為，台灣即將邁入超高齡化社會，可以運用AI更好地檢視、佈局新興產業。

提到3項挑戰，簡立峰認為，眾所周知的是「算力即國力」，但是「沒有數據的算力並不是國力」，台灣使用的是繁體中文，不少模型是翻譯簡體中文而成，但是沒有台灣的繁中語料，對於台灣的文化以及「我們社會認知的事實」形成衝擊，需要各界進一步協調、開放數據以改變這一項挑戰。

簡立峰提到，第2項挑戰是「知用落差」，未來需要讓AI近用權得以全面落實，最後一項挑戰為「新創需要被支持」，AI時代的新創企業不能沒有運算力與數據作為基礎，需要政府多加幫忙。

iKala CEO程世嘉：

AI開源、閉源技術差異縮小中

iKala共同創辦人暨執行長程世嘉也認為，AI讓企業改變原有的商業模式，對產業結構帶來深遠的改變，目前AI技術正在被大量導向邊緣端，開源、閉源的技術差異正在逐減縮小。

程世嘉說，當AI趨向眾人皆可用的情形，技術開源的程度將被加速，且運算力若進入高原期或是遇到瓶頸，開放式模型的數量將大幅提升，企業在佈局新應用時能有更多選擇，以強化營運體質。

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