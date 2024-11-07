台英ETP實體會議 聚焦三領域

台英去年十一月簽署ETP架構協議後，本月四日至六日在台北舉行實體會議。（資料照，行政院經貿辦提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台英雙方於去年十一月八日簽署「提升貿易夥伴關係協議（ETP）」後，本月四日至六日在台北舉行實體會議，就數位貿易、投資、再生能源等三項領域進行討論，不過，來台的英國財經官員相當低調，不願曝光，行政院經貿辦並未發新聞稿說明，僅被動回應。

根據「日經亞洲」昨日報導，英國是第一個與台灣簽署貿易協議的歐洲國家，英國政府官員四日已抵達台北，與台灣政府進行下一輪貿易談判。不過，對於雙方談判官員的人數與層級，行政院經貿辦官員並不願透露，僅表示去年底也曾在倫敦舉行首次個別領域諮商會議，在兩次實體會議間，開過多次的視訊會議，此次為技術階層的交換意見。

請繼續往下閱讀...

行政院經貿辦指出，接續去年十一月簽署ETP架構協議後，台英雙方就數位貿易、投資、再生能源與淨零排放等三項領域進行討論。談判目的是為了雙方業者打造公平及具包容性的投資環境及數位市場，鼓勵雙方企業重視環境、永續、企業社會責任等議題。

經貿辦說明，台英雙方將共同促進中小企業、婦女與社會弱勢族群能運用數位工具，強化競爭優勢，參與國外市場拓銷；同時協助業者掌握綠色貿易的趨勢及商機，推動潔淨能源轉型及發展綠色產業，雙方將透過貿易推動去碳化及潔淨能源轉型，達成雙方因應氣候變遷、淨零排放及確保能源安全的目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法