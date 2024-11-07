科技新貴買盤外溢 頭份、竹南躍預售熱區

今年前8月，七都以外的預售屋成交熱區，其中苗栗縣頭份市、竹南鎮及嘉義縣朴子市占據前3名。（資料照）

七都以外熱門成交區 朴子因台積設廠利多躋身前3

〔記者徐義平／台北報導〕科技新貴展現驚人購屋力，根據房仲業者彙整今年前八月、七都以外的預售屋成交熱區，其中苗栗縣頭份市、竹南鎮及嘉義縣朴子市占據前三名，三區預售屋揭露件數一個月平均都破一百件；房仲業者分析，頭份、竹南主要仰賴竹科新貴的外溢買氣，朴子則是因台積電設廠利多帶動買氣。

前8月 月成交都破百件

根據永慶房產集團彙整數據，今年前八月頭份預售成交件數達九九三件、朴子有八八四件，竹南也有八七八件，其中頭份預售屋平均一個月可賣掉將近一二五戶。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，新竹縣市因腹地不大，住宅新增供給相對有限，加上新竹市東區、新竹縣竹北市等兩市區的房價飆漲，部分竹科新貴轉往鄰近的苗栗縣頭份、竹南買房，這兩區到竹科的通勤車程大約二十分鐘左右，目前預售屋每坪均價落在四字頭上下，而購屋主力客群不乏高所得科技業工程師。

嘉義朴子則因受到今年三月台積電先進封測廠確定落腳嘉義科學園區的利多消息影響，今年前八月預售屋揭露八八四件，對比去年同期的九十六件，買氣大增逾八倍。

陳金萍說，朴子因鄰近嘉義科學園區以及高鐵嘉義站，在產業、大型開發案等利多題材發酵下，帶動該區域預售屋買氣暢旺；尤其隨著半導體相關產業的進駐且逐步落實，房市利多效應將會更為明顯。

但在房貸緊縮、央行第七波信用管制之下，預售屋後續市況面臨變化；陳金萍提醒，需觀察房貸緊縮狀態未來有無緩解，以及會不會有進一步的房市管制措施出爐，這些因素都會左右整體房市買氣，甚至影響房價走勢。

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