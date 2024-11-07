10月CPI年增1.69% 逾3年半新低

近1年台灣CPI走勢

近期颱風影響蔬果價格 11月CPI估走揚 但不會逾2％

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布十月消費者物價指數（CPI）年增率一．六九％、為逾三年半新低；且十七項重要民生物資平均年跌○．六二％、為逾四年半最低，其中雞蛋大跌二十六．八一％、創近二十四年半最大跌幅。主計總處表示，近期颱風接連來襲，對蔬果價格帶來壓力，預估十一月CPI將走揚，但不至於突破二％。

主計總處專門委員曹志弘說明，雖然颱風來襲造成農產損失，但去年也有颱風，且去年雙十連假推升娛樂服務價格，導致基期墊高，加上雞蛋跌幅擴大，抑制十月CPI漲幅；但因房租、外食費漲幅居高，民眾對物價上漲的感受較深刻。

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根據調查，十月CPI較九月上漲○．二五％，較去年同月則漲一．六九％。七大類中，以食物類年漲二．七％最多，主要因為水果及蔬菜受颱風影響分別漲八．八一％及四．二一％，食用油、外食費及肉類也漲七．五％、二．九六％及二．三四％；蛋類則因雞蛋供過於求，價格下跌二十二．七六％，抵銷部分漲幅。

此外，醫藥保健類年漲二．五一％次之，主因部分醫療院所調升掛號費，醫療費用上漲四．三三％。居住類則漲二．二五％，主因電費漲四．四八％，加上住宅維修費及房租分別漲三．二一％及二．五三％。

物價漲幅達調整門 明年遺贈稅級距可望調高12.43％

另，由於CPI漲幅已達調整門檻，明年遺贈稅課稅級距可望調高十二．四三％，以此試算，明年遺產稅課稅級距估調高為五六二一萬元以下適用稅率十％、五六二一萬元至一億一二四三萬元適用十五％、超過一億一二四三萬元適用二十一％；贈與稅課稅級距調高為二八一一萬元以下適用稅率十％、二八一一萬元至五六二一萬元適用十五％、超過五六二一萬元適用二十％。

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