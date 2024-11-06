邁入第7年 「智在家鄉」成極具能量創新平台

聯發科技第七屆「智在家鄉」首度攜手供應鏈夥伴一起為家鄉做一件事。左起為Arm業務總監林岳生、智在家鄉評審長吳靜吉、聯發科技共同營運長顧大為、日月光副總經理李政傑、Cadence台灣區總經理宋栢安。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽今年邁入第七年。聯發科技共同營運長顧大為指出，經過這幾年努力，「智在家鄉」已成為極具能量的社會創新平台，今年將這個平台分享出來，邀請生態系夥伴並肩同行，集結半導體上下游的力量與智慧，厚植社會創新能量，一起為家鄉做一件事。

為全台近九成鄉鎮市區 提出透過科技改善方案

聯發科技表示，過去六年，「智在家鄉」收到超過二千個來自台灣各地的團隊，為台灣近九成的鄉鎮市區提出透過科技改善家鄉的提案，其中有一二○多個團隊獲得獎項與輔導，並有不少團隊在賽後積極投入落地創業。聯發科技期待今年結合半導體上下游供應鏈夥伴，在不同領域的專長，提供參賽團隊更多的幫助，並提升作品可見度，進一步放大「智在家鄉」的支持效益。

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聯發科技指出，為了讓有志參賽的民眾可以有最佳的準備，在賽前就舉辦說明會與培力工作坊，鼓勵各領域夥伴將想法化為具體行動。針對入圍團隊，安排從商業模式、設計思考到品牌行銷等主題的培力課程，幫助團隊快速優化現有計畫；同時，今年競賽首次導入聯發科技最新推出的生成式AI（人工智慧）服務平台「聯發科技達哥」，可藉助AI建議優化提案內容、評估營運成本及設計驗證測試，成為團隊背後的隱形神隊友。

「智在家鄉」數位社會創新競賽入圍團隊於孵化輔導期可獲得一位新創社創業師及一位企業內部業師，今年除了聯發科技業師以外，首度加入企業夥伴日月光（ASE）、安謀（Arm）、益華電腦（Cadence）專業顧問團隊，讓團隊從業師身上獲取強化營運的心法，提升落地實踐能力；合作企業也將設企業指定獎項，獎勵指定議題優秀作品，得獎團隊可獲企業贊助獎金二十萬，未來也有機會朝向更多元合作模式發展，為落地實踐或創業帶來更多動能。

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