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酷澎培育跨國人才 打造頂尖科技團隊

2024/11/06 05:30

賴清德總統接見十大傑出青年並與當選人Coupang酷澎資安長陳浩維合影。（總統府提供）賴清德總統接見十大傑出青年並與當選人Coupang酷澎資安長陳浩維合影。（總統府提供）

資安長陳浩維當選十大傑出青年 榮獲「華裔青年特別獎」

〔記者高嘉和／台北報導〕美商Coupang酷澎台灣資安長陳浩維當選今年第六十二屆十大傑出青年，榮獲「華裔青年特別獎」。本屆當選人的背景反映了全球發展趨勢，表彰在AI（人工智慧）、資安保護等高科技領域的青年貢獻，是一大亮點。

主辦單位國際青年商會中華民國總會、偕同本屆評審主任委員的外交部長林佳龍，共同公布當選名單，盛讚Coupang酷澎台灣資安長陳浩維為「資安天才」；陳浩維是全球頂尖資安專家，來自宜蘭，曾在台灣、日本及美國求學，後於美國矽谷發光發熱。

Coupang酷澎對資安長陳浩維獲獎感到非常榮幸，認為這充分展現Coupang酷澎在培育跨國人才的積極投入，並致力於打造亞洲及北美頂尖科技團隊；曾榮獲「華裔青年特別獎」的知名得主包括國際動作影星成龍、旅美台裔設計師吳季剛（Jason Wu）及台裔美籍電視主持人Janet（謝怡芬）等。

陳浩維表示，在日本就讀高中時，因為一則台灣政府網站被入侵的報導，而開始自學資訊安全，並創辦資安推廣網站，希望傳達網路安全的重要性；二十多年來，資安攻防領域中的技術和方法不斷進步，挑戰也不斷增加，如果流浪是找回家的路，那麼他有責任把回家的路變得更美好。

畢業於美國卡內基美隆大學資訊安全碩士的陳浩維，期待能在Coupang酷澎發揮資安長才，打造堅實資安防護網，並透過積極參與政府與企業的合作，強化資安文化，全方位保障台灣消費者的資訊安全。Coupang酷澎積極培育跨國及在地商務人才，並帶來美國矽谷工作文化，翻轉台灣數位科技創新。

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