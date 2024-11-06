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遵從華府禁令 美晶片設備大廠 剔除中國零件

2024/11/06 05:30

美國晶片設備大廠應用材料已告知供應商，必須尋找中國零組件替代品，否則恐有喪失供應商資格的風險。（路透檔案照）美國晶片設備大廠應用材料已告知供應商，必須尋找中國零組件替代品，否則恐有喪失供應商資格的風險。（路透檔案照）

通知供應商尋找替代品 也不能有中國股東

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報報導，在華府遏阻中國參與新一代敏感技術的規範下，美國半導體業者正將中國企業從供應鏈中剔除。知情人士透露，包括應用材料、科林集團等晶片設備大廠已告知供應商，必須尋找中國零組件替代品，否則恐有喪失供應商資格的風險；此外，供應商還被告知，不能擁有中國投資人或股東。

應材、科林開第一槍

美國商務部去年頒布規則，要求美國晶片工具製造商在與中國供應商分享技術細節與計畫之前，必須取得許可，這些公司也獲得臨時許可，以保住現有供應商，而該臨時許可將於二○二五年到期。今年夏季，美國商務部明確表示，若中國境外的供應商，其母公司在中國，也須受到相關規則管制。

報導說，總部設在紐約的半導體加工系統製造商威科儀器（Veeco）已發布書面指示，要求廠商立即停止向任何新的中國供應商採購，同時在二○二五年底前，逐步解除與現有中國供應商的合作。

知情者透露，應用材料與科林集團也口頭向廠商通知該指示。科林集團表示，將遵守美國對晶片製造供應鏈企業的出口管制規範；應用材料指出，將確定零組件來源，以確保供應。

相關規範已讓一些中國供應商陷入困境。知情人士透露，應材的供應商瀋陽富創精密設備今年在新加坡設廠，預料將向美企在內的外國客戶提供服務；知情者說，富創新廠接近應材的新加坡辦事處，該廠尚未取得供貨應材的授權。其他一些中國供應商也在尋求變通辦法，例如在第三國成立合資公司或控股公司。

美國大選兩黨總統候選人也承諾對中國採取更強硬的貿易立場，半導體產業因攸關國家安全，尤為關鍵；美國政府憂心，如果美國相關企業依賴中國的零組件供應，在危機發生時，恐讓北京握有一張與美國叫板的籌碼。

而在中國，一項將美國技術擠出中國的對等行動正在進行中，金融、能源與其他一些產業的國有企業，正著手將其系統中的外國軟體與硬體，以該國產品替換。

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