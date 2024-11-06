盤勢分析》美選前賣壓暫歇 台股開低走高

啟發投顧副總容逸燊指出，昨台股攻上月線、成交量也維持健康水準，顯示選前賣壓已告一段落。（資料照，中央社）

美大選前市場觀望氛圍濃厚，美股四大指數齊跌，昨台股早盤也一度跌逾百點、電子權值股跌多漲少，不過貨櫃三雄揚帆啟航、機器人概念股上攻，台積電（2330）股價也黑翻紅，加權指數開低走高，終場上漲141.4點、以23106.79點作收，成交量約3334億元。

昨日外資買超93.14億元、投信買超52.42億元、自營商賣超53.3億元，三大法人合計買超92.26億元；外資台指期淨空單增加2189口，累計外資期貨淨空單增為4.1萬口。

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元大投顧認為，儘管受美大選、北韓試射飛彈等國際局勢干擾，不過台股基本面佳，逢低仍有低接買盤，有助偏多震盪格局延續；投資人短線選股可留意輝達GB200、顯卡供應鏈，以及資安軟體、汽車零組件、貴金屬回收等族群。

啟發投顧副總容逸燊指出，昨台股攻上月線、成交量也維持健康水準，顯示選前賣壓已告一段落，後續需看美大選開票結果，尤其若當選人遲未出爐，將成股市短線的不確定因素；中長線則仍以AI為主軸，投資人可留意美超微的轉單效應。（記者歐宇祥）

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