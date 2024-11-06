智邦、大立光、藥華藥 10月營收高檔不墜

智邦10月營收刷新高。（記者王憶紅攝）

大立光Q3不俗 Q4看法保守

〔記者王憶紅、歐宇祥、陳永吉／綜合報導〕網通廠智邦（2345）9月營收才站上100億元大關，10月再接再厲，單月營收達108.82億元，月增8.2%、年增51.6%，累計前10月營收823.35億元，年增18.62%。

法人指出，受惠AI帶動高階資料中心交換器需求，在AI加速器、400G等出貨持續增溫，推升智邦營收站穩百億元，全年營收不排除挑戰千億元，成為第二家破千億元的網通廠。智邦第三季財報預計11月7日公布。

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智邦竹北AI園區將在10日正式開幕，成為新竹AI智慧園區第一家正式營運大廠。

光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）公告10月營收65.47億元，與9月持平、年增4%，符合董事長林恩平日前預估；大立光前10月累計營收為477.94億元、年增28%。大立光表示，11月拉貨動能將顯著下滑，對第四季看法保守。

因美系客戶提早拉貨，大立光第三季營運表現不俗，但密集拉貨潮在第四季告終，林恩平曾於法說會中坦言，因客戶大幅下修訂單，第四季表現會較第三季有顯著落差，潛望式鏡頭量也會減少。

法人則認為，大立光客戶機款的AI功能在明年才會廣泛應用，第四季成長動能趨緩，明年則因手機鏡頭的規格升級並不顯著，成長動能看客戶銷量。

新藥公司藥華藥（6446）昨公告10月營收9.1億元，月減近2%、年增67%，終止連5個月營收創高，累計前10月營收為75.8億元、年增89.4%，藥華藥表示，10月營收以旗下罕見血癌新藥Ropeg的美國銷售為主，目前美國及日本市場業績持續成長。

在臨床試驗方面，Ropeg用於原發性血小板過多症（ET）的全球第三期臨床試驗，預計最快今年底到明年初取得頂線結果（top-line results）；而Ropeg用於早前期原發性骨髓纖維化或低或中度風險1級的明顯原發性骨髓纖維化（PMF）的第三期臨床試驗計畫已獲得日本核准。

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