輝達GB200出貨在即 鴻海Q4業績看俏

鴻海（2317）昨天公布10月營收8048億元，月增9.80%、年增8.59%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海10月營收創下歷年同期新高，今年前10個月同寫歷史新猷，對於輝達GB200伺服器即將於12月交付客戶，是否將帶動第4季營收更上一層樓？鴻海表示，下半年業績逐季增長的趨勢並未改變，本季營收確定優於第3季與去年同期。

逐季增長不變 14日法說登場

從絕對金額來看，鴻海10月營收達8048億元，為歷史單月次高，主要受惠於旗下電腦終端、消費智能產品新機帶動市場需求、出貨規模擴大，元件及其他產品也因此提升拉貨動能，而雲端網路產品則在AI業務持續暢旺下，為業績達到加分作用。

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觀察鴻海旗下4大產品今年前10月表現，除了消費智能產品因2022年底鄭州廠陷入疫情風暴，部分訂單延遲至2023年首季出貨，因此墊高比較基期，讓此類別產品今年的營收顯得略微年減，其他3大類產品業績皆有顯著的年增表現。

由於美國總統大選即將於本週有初步結果，外資格外關切AI伺服器產業前景，根據鴻海觀察，下半年仍為資通訊產業傳統旺季，因此營運仍會維持逐季加溫的趨勢，公司將在本月14日召開法說會。

輝達重要代工廠 鴻海可望受惠

輝達高頻寬記憶體（HBM）主要供應商南韓SK集團會長崔泰源日前表示，黃仁勳已要求該公司提前供應新世代AI晶片平台「Rubin」所需要的HBM4記憶體。

產業人士預估，正在走入量產階段的GB200 NVL72機櫃均價約為300萬美元（約新台幣9577萬元），新一代的「Rubin」除了具有更強的運算力，預估也會有更貴的價格，可能每1台機櫃1億元起跳。

鴻海作為輝達AI伺服器重要代工廠之一，屆時不排除與廣達（2382）、英業達（2356）等業者雨露均沾，目前供應鏈皆正在強化墨西哥生產設備，為明年出貨做足準備。

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