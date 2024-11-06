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前3季新設公司創高 科學技術業增最多

2024/11/06 05:30

今年前9月新設公司達3.6萬家，創歷年同期新高。（示意圖，記者廖家寧攝）今年前9月新設公司達3.6萬家，創歷年同期新高。（示意圖，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕根據經濟部最新統計，今年前九月新設公司達三．六萬家，創歷年同期新高，較去年同期增加一五九五家、年增四．七％，以專業、科學及技術服務業與營建工程業、金融及保險業、製造業等增加最多，顯示外資與台商持續加碼投資展現成效。

截至今年九月，公司登記現有家數達七十八．八萬家，較去年全年增二．二％。觀察現有公司的行業分類，以製造業二十．三萬家、占比二十五．七％最多，其次為營建工程業十二．四萬家、占十五．七％，專業、科學及技術服務業十．八萬家、占十三．七％，前三大行業合計占比五成五。

今年前九月新設立公司三．六萬家，行業類別占比較多的包括專業、科學及技術服務業的二十一．三％、營建工程業的十六％、金融及保險業的十四．七％及製造業的十四．五％。依縣市別觀察，新設立公司主要集中在台北市占二十二．六％、新北市占十七．七％及台中市占十六．八％。

統計處分析，前幾年受疫情影響，投資新事業或開公司的態度偏向保守，近期就是回歸正軌，加上外資、台商持續加碼投資，新設公司家數正向成長。

另觀察實收資本額，前九月金融及保險業、製造業的公司登記現有實收資本額合計占全體約六成。而截至今年九月，公司登記現有實收資本額為二十九．三兆元，前三大行業為金融及保險業九．八兆元、占三十三．三％，製造業八．五兆元、占二十九．一％，電力及燃氣供應業一．七兆元、占五．七％。

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