外匯存底連2跌 外資在台資產續創高

九月以來外匯存底連兩個月下滑，在全球主要國家中，排名續居第五。（資料照）

國際美元走強 孳息收入不敵

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨公布我國十月底外匯存底為五七六八．四六億美元，較九月底減少十．八三億美元，主要受到國際美元走強影響；九月以來外匯存底連兩個月下滑，在全球主要國家中，排名續居第五。另因台股與美國科技股連動高，外資在台灣資產部位續創新高。

央行外匯局局長蔡烱民指出，十月外匯存底增減，受投資運用收益與匯率的兩項因素影響；由於美元指數勁揚三．一七％，非美貨幣全數走跌，央行持有外匯存底資產轉換成美元減少幅度大於外匯存底孳息收入，造成十月外匯存底下滑。

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新台幣雖也貶值一．二七％，相較日圓重貶七．一％、人民幣貶二．○三％，表現較穩定。

根據央行統計，十月外資買超台股，本金呈現匯入，扣除盈餘、股利後，淨匯出約二十億美元。由於國際股市在十月表現不錯，台股與美國科技股連動高，也有一波小反彈。根據央行統計，外資在台灣資產部位創下新高，十月底持有國內的股票及債券，按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計八四四三億美元，約當外匯存底一四六％。

美選干擾 台幣貶破32元

另外，市場關注美國總統大選，新台幣連續二日上沖下洗，繼前日上下震盪一．六角後，昨更一度貶破三十二元大關，最後收在三十一．九六八、貶值○．七分。

蔡烱民指出，過去一、兩個月金融市場已提前反應，預期美國選後政治不確定因素消除，市場重心將重新回到經濟數據等基本面上，股債、匯市波動也會比較小。

而川普若當選是否衝擊台灣股匯市？蔡烱民認為，新總統政見何時落實還要看國會席次狀況，是否能全面執政也是一個問題；且這較像是產業面議題，對匯市衝擊不是直接，過去幾年新台幣匯率多半還是跟著國際匯市走，個別因素影響不大。

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