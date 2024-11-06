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陳其邁︰藍版財劃法 對高雄不公平

2024/11/06 05:30

高雄市長陳其邁批評，國民黨財劃法版本對高雄不公，呼籲高雄立委為高雄講話。（記者王榮祥攝）高雄市長陳其邁批評，國民黨財劃法版本對高雄不公，呼籲高雄立委為高雄講話。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥、洪瑞琴／綜合報導〕財政收支劃分法修法引發爭議，高雄市長陳其邁昨批評，國民黨財劃法版本對高雄不公平；台南市府也表示，若僅是將餅擴大，未充分討論水平指標，反將擴大城鄉差距、凸顯分配不公。

陳其邁指出，國民黨財劃法版本對高雄衝擊非常大，並舉疊羅漢為例，高雄多在基層，擔綱最辛苦、最基礎的硬功夫，在上面的城市較輕鬆，卻因人口較多就分得較多預算，這對高雄等比較辛苦的城市非常不合理。

高雄在基層辛苦擔綱 應正視資源分配不足

「以電力供應來說，南電北送，污染留在南部，用電的是在台北，台北卻又硬生生地多了三％，沒有任何道理」；陳其邁批評國民黨財劃法版本對高雄不公平，喊話高雄立委不要缺席，在立院一定要替高雄講話，否則很難對高雄市民交代。

高市財政局強調，修法應正視中南部資源分配不足的現實，並考量全國廿二縣市發展特性，如農業與工業縣市發展需求、土地面積、人口結構、社福支出、發電量及碳負擔等面向，建立公平的分配機制；高雄長期作為國家重工業製造基地，發電量占台電全國總發電量廿％，更承擔全國廿％碳排量，須籌措財源改善環境及安全。

南市府呼應高市主張 應考量縣市發展特性

台南市也呼應高雄市主張，呼籲朝野立委應要考量各縣市發展特性，建立公平的分配機制。

台南市財政稅務局指出，現行分配中營利事業銷售額分配權數達五十％，其金額設算是依公司稅籍登記所在地為主，因公司總部多設於北部，生產工廠則多在南部，造成空氣污染及環境治理負擔等問題多由南部縣市承擔，稅籍所在的北部縣市卻享有較多分配，形成統籌分配稅長年「重北輕南」，南部縣市遲遲未獲配應有金額。

財稅局長李建賢舉例，台南科學園區二○二三年營業額一兆五二四六億元，為全台之冠，較二○二一年增加四九三八億元，惟財政部統計南市二○二三年營利事業營業額僅較二○二一年增加四五七億元，數據相差甚大，南市政府的統籌分配稅款並未享有獲配金額，足以證明現行統籌分配稅計算式之不公。

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