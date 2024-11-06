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藍黨內互打》財劃法獨厚北市 柯志恩也不挺

2024/11/06 05:30

針對財劃法修法，國民黨立委柯志恩認為，應該要把土地面積納入分配考量。（記者李惠洲攝）針對財劃法修法，國民黨立委柯志恩認為，應該要把土地面積納入分配考量。（記者李惠洲攝）

不認同首都應保留3％ 主張把土地面積納入分配考量

〔記者葛祐豪、何玉華、黃子暘、林欣漢／綜合報導〕財劃法修法引發藍綠互槓，甚至國民黨「黨內互打」？對國民黨版以台北市身為首都為由，主張應保留三％統籌分配稅款，身兼國民黨高雄市黨部主委的立委柯志恩也挺不下去，直言無法認同。而對自家人不挺相關法案內容，國民黨及立院國民黨團昨都沒有回應。

蔣萬安籲回歸理性討論

侯友宜盼重視地方聲音

藍營財劃法版本保障北市三％分配稅款之議，昨引發不少縣市反彈，民進黨批評是偏袒台北市長蔣萬安的「金孫條款」；蔣萬安昨出席活動被追問時表示，有看到財委會的審查過程，希望大家回歸到理性專業的討論。新北市長侯友宜受訪指出，財劃法多年未修，地方期盼修法已久，希望地方的聲音能被重視並充分討論，也期待行政院儘速提出版本，讓財劃法修正案早日通過。

柯志恩指出，高雄土地面積比台北市大十一倍，她真心覺得應該要把土地面積納入分配考量，爭取更多財源；她說，財劃法修法除了土地面積，還包括財政能力、前一年營業額數字等，希望能化成一個比例，讓各縣市合理分配。

對高雄市長陳其邁指「藍營財劃法對高雄不公平」，柯志恩表示，陳其邁是說要把財劃法修好，並非說不能修，站在高雄市民角色，她當然也希望高雄市獲得更多經費。

至於國民黨版提出「台北市應保留三％統籌分配稅款」，柯志恩直言「我也不認為要有三％的首都（分配）稅款」；她強調，財劃法修法，民進黨委員也可提出版本，大家才有討論空間，坐下來協商。

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