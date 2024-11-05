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預售屋買氣不再火 Q4恐一路衰退

2024/11/05 05:30

在銀行緊縮銀根及央行信用管制的影響下，8月全國預售屋揭露件數跌破1萬件。（記者徐義平攝）在銀行緊縮銀根及央行信用管制的影響下，8月全國預售屋揭露件數跌破1萬件。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕今年前八月全國預售屋揭露總額逾一．七五兆元，超越去年全年揭露總額，但八月全國預售屋揭露件數罕見跌破一萬件、揭露總額跌破二千億元。房產業者解讀，預售屋買氣最熱的時間已過，第四季預售屋買氣將在銀行緊縮銀根、央行信用管制的雙重夾擊之下，出現降溫甚至冷卻現象。

8月揭露總額跌破2千億元

根據永慶房產集團彙整，今年前八月全國預售屋揭露件數逾十．○二萬件，對比去年全年的十．二七萬件，已達成九十七．五六％；且前八月揭露總額逾一．七五兆元，已超越去年全年的一．六一兆元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，今年台灣經濟景氣蓬勃、仍處低利率環境，帶動預售屋買氣火熱，甚至吸引投資客進場，三至七月的全國單月揭露金額都衝破二千億元。

由於房市買氣熱絡，導致銀行房貸逼近滿水位警戒線，只能緊縮房貸，房貸成數鑑價保守，利率跟著拉高，在資金緊縮的情況下，八月全國預售屋買氣明顯衰退、大減逾三成，其中揭露件數跌破一萬件、約八五九七件，月減三十二．六％；單月揭露金額一五○三．五億元、月減三十三．七％。

陳金萍指出，九月央行祭出第七波信用管制，更加緊縮資金、去槓桿化，希望藉此扭轉民眾對於房價上漲的預期心理，預料九月預售屋買氣很大機率持續衰退，甚至第四季也會呈現一路冷的情形。

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